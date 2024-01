Ivaylo Petev a răbufnit după U Craiova – FCSB 0-3: „Arbitrul le-a făcut cadou un gol. Dacă problema e la mine, mâine plec!”

Universitatea Craiova a pierdut la scor de neprezentare , în etapa cu numărul 23 din SuperLiga. Oltenii nu au avut replică în fața „roș-albaștrilor” și au ajuns la 5 meciuri consecutive fără victorie în campionat.

Ivaylo Petev, acuzații la adresa arbitrajului după U Craiova – FCSB 0-3: „Le-a făcut cadou un gol”

Ivaylo Petev a adus acuzații la adresa arbitrajului lui Marcel Bîrsan. în finalul primei reprize după ce Gjoko Zajkov a atins mingea cu mâna în careu. Antrenorul bulgar consideră că în startul reprizei secunde a închis partida.

„Sunt mulțumit de dorința jucătorilor noștri, nu pot să spun că n-au luptat pentru victorie. Arbitrul le-a făcut cadou un gol și noi am făcut două cadouri.

În prima repriză am avut o situație concludentă și alte situații în care am fi putut să marcăm, dar din păcate n-am reușit. Am primit două goluri în cel mai rău moment al meciului.

A fost foarte greu după 0-2 să marcăm. Am încercat, dar n-am reușit să marcăm”, a declarat Ivaylo Petev, la finalul partidei. Universitatea Craiova se află la 16 puncte distanță de liderul FCSB după 23 de etape.

Ivaylo Petev a răbufnit după U Craiova – FCSB 0-3: „Dacă problema e la mine, mâine plec!”

Ivaylo Petev susține că rezultatul nu se află în concordanță cu ceea ce s-a întâmplat pe teren. Antrenorul oltenilor a răbufnit în momentul în care a fost întrebat despre plecarea de la Universitatea Craiova.

„Având în vedere ce s-a jucat pe teren, rezultatul e cam nedrept, dar asta e. Cel mai rău este că am primit gol în minutul 50 și atunci a fost greu să revenim.

Ceea ce s-a întâmplat în toate aceste meciuri este că noi am făcut foarte multe cadouri și astăzi am făcut la fel. Trebuie să nu mai facem greșeli în apărare. Nu mi-e teamă.

Dacă problema e la mine, mâine plec! Fiecare meci e important. Și arbitrajul a avut un rol important, nu e prima dată”, au fost cuvintele lui Ivaylo Petev. În următoarea rundă, Universitatea Craiova joacă în deplasare cu Sepsi.