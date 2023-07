David îi dă bătăi de cap Andreei Mantea: “Îi place să se bage în urechea mea”

Andreea Mantea a vorbit despre fiul ei, David, în vârstă de 8 ani. Cei doi se înțeleg foarte bine, uneori chiar din priviri. David merge aproape peste tot cu mama sa și este prezent adesea și la filmările pentru ”Casa Iubiirii”. Cum îi mai dă bătăi de cap moderatoarei?

Ce a spus Andreea Mantea despre fiul ei? Cum o mai ”deranjează” la filmări?

. Deși este mândră de el, recunoaște că acesta o mai deranjează la serviciu. Sunt momente când, chiar în timp ce ea este pe locul de prezentatoare, el intervine și o întreabă în cască anumite lucruri.

De exemplu, David îi cere prin cască, mamei lui, permisiunea de a consuma diferite produse pe care le are interzise sau își dorește să primească răspunsuri referitoare la lucrurile pe care le deține. Inclusiv la castingul pentru ”Casa Iubirii” David o însoțește pe cea care i-a dat naștere.

”A fost la filmări, merge la castinguri. A fost recent. Îi place să se bage în urechea mea: ‘Mama de ce nu mi-ai lăsat nu știu ce/ ‘Mama, am voie gumă?’. Când este totul mai intens acolo, când ești în discuții când esti acolo în febră… ‘Mama, am voie gumă?’ Și eu zic> ‘Nu!~. Și el: ‘Dar e din aceea extra mentolată. Păi am voie sau n-am?’„ a spus Andreea Mantea pentru

Cum a încheiat David anul școlar

Prezentatoarea de la Kanal D a dat detalii și despre situația școlară a lui David, care acum se află în vacanța mare. Cel mic învață foarte bine și, deși a fost răcit, și-a dorit să fie prezent la fiecare testare de final de an. Mama lui îi promite o recompensă pentru notele maxime, de obicei.

”A fost ușor răcit și cu toate astea, sărăcuțul, a vrut sa fie prezent la toate testările. Poate să îl dea și de acasă, poate să îl dea și în altă zi, dar el se duce acolo să își termine testarea pentru că, evident, știe că o să primească ceva dacă o să aibă note maxime”, a mai precizat moderatoarea.

Întrebată și cum îl ”premiază” pe David pentru performanța școlară, Andreea Mantea a mărturisit că prin a-i oferi acces la telefon sau prin a-i îndeplini orice dorință pe care el o are în gând de multă vreme. ”Merită”, a mai completat prezentatoarea.

”Cred că telefon (întrebată despre primește David, n.r). Ce vrea el. Obișnuiesc să îi îndeplinesc toate dorințele când vine vorba de un târg din acesta între noi. Dacă el face ceva, eu îi îndeplinesc lui o dorință. Merită, zic eu”, a mai declarat Andreea Mantea.

. Cei doi s-au cunoscut în timpul show-ului matrimonial ”Burlăcița”, care era reprezentată de Andreea Mantea. Ajunși în țară după emisiunea care s-a filmat în SUA, Andreea Mantea și Cristi Mitrea s-au despărțit.