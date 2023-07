David Popovici a revenit în bazin după ce la Mondialele de Natație de la Fukuoka. Miercuri, românul s-a calificat cu al cincilea timp în finala la 100 metri liber. În ultimul act, sportivul legitimat la CS Dinamo va înota pe culoarul al doilea.

David Popovici, pregătit de finala la 100 m liber: „Îmi doresc să iasă bine”

David Popovici a trecut peste rezultatul neașteptat înregistrat marți la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka, Japonia. Dublu campion mondial la Budapesta anul trecut, și va concura joi, de la ora 14:21, pentru medalii.

ADVERTISEMENT

Sportivul român a terminat pe locul al 2-lea în prima semifinală cu timpul 47,66 de secunde. În clasamentul general, David Popovici s-a poziționat pe treapta a cincea. „Sunt fericit cu timpul, era important să mă calific, cred că sunt al cincilea și aste e foarte bine.

Finala e mâine. Îmi doresc să iasă bine, să am grijă să o calculez pe cât de bine pot”, a declarat David Popovici, potrivit . David Popovici deține recordul mondial în proba de 100 m liber cu 46,86 secunde.

ADVERTISEMENT

Cum a revenit David Popovici după ce a ratat podiumul la 200 m liber: „Ne descurcăm cu ce avem”

David Popovici a făcut o cursă incredibilă în proba de 200 metri liber. Deși a condus detașat, după a treia și ultima întoarcere românul a fost depășit de alți trei înotători și a ratat medaliile. Tânărul sportiv de 18 ani a explicat cum a reușit să treacă peste deznodământul cursei de marți.

„Am încercat să dorm pe cât de bine am putut, am mâncat cum trebuie și am încercat să mă odihnesc, programul a fost destul de înghesuit, dar ne descurcăm cu ce avem, nu numai eu am trecut prin programul acesta, ci mai toți competitorii mei”, a spus David Popovici.

ADVERTISEMENT

Ulterior, David Popovici a venit cu explicația pentru finalul nefericit de la proba de 200 m liber. „Nu prea am vorbit (n.r. cu antrenorul Adrian Rădulescu), nimic pentru că s-a înțeles de la sine că al meu corp și-a dat shut down.

Amândoi suntem conștienți de ce s-a întâmplat, că primele trei bazine au fost foarte bune, iar ultimul, deși este specialitatea mea de obicei, acum pur și simplu nu am fost suficient de antrenat”, a mai spus David Popovici.

Cu cine concurează David Popovici pentru medalii la 100 m liber

David Popovici s-a calificat al cincilea în finală, fiind depășit de rivalii Matthew Richards (47,47s), Kyle Chalmers (47,52s), Zhanle Pan (47,61s) și Nandor Nemeth (47,62s) cu care românul va lupta pentru medalii.

ADVERTISEMENT

Acestei liste i se adaugă numele lui Maxime Grousset, Jordan Crooks și Jack Alexy. Finala la 100 metri liber a lui David Popovici va putea fi urmărită la TV pe Antena 1. Va fi ultima cursă a campionului român la Mondialele de Natație de la Fukuoka.