David Popovici, prima reacție după finala de 200m liber: „Nu o să mint”. Stupoare în lumea nataţiei

David Popovici de la Fukuoka, Japonia. Sportivul legitimat la CS Dinamo a condus cursa și a întors primul în ultimii 50 de metri, însă până la final „Rechinul” a fost depășit de alți trei înotători.

David Popovici, prima reacție după finala de la 200m liber: „Nu o să mint”

Campion mondial în proba de 200 metri liber anul trecut la Budapesta, nu a izbutit să-și apere medalia la Mondialele de Natație de la Fukuoka. Sportivul român a terminat cursa cu timpul de 1:44.90 și a terminat al patrulea după Matt Richards, Tom Dean și Hwang Sunwoo.

La finalul întrecerii, David Popovici a încercat să găsească explicații. Dublu campion mondial și european în sezonul precedent, David Popovici a recunoscut că nu a mai putut menține ritmul în ultimul bazin. Sportivul român și-a tras sufletul preț de câteva minute înainte de a sta de vorbă cu jurnaliștii prezenți în Japonia.

„Nimănui nu-i place să piardă, nu o să mint, mi-ar fi plăcut să câștig. Dar sunt ok, adică primele trei lungimi de bazin cred că au fost superbune, apoi pur și simplu nu am mai putut pe ultima, adică am dat cât am mai putut. Se întâmplă, și imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim, cum am reușit să ne pregătim.

E totuși normal, adică nu-i ceva care m-a surprins extraordinar de tare, și ăsta e sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul 4, uneori iei locul 4 la două sutimi, cum am luat la Olimpiadă și am avut foarte multe de învățat de atunci, și cum o să am și de acum. Adică nu sunt necăjit, supărat, pur și simplu am înțeles ce s-a întâmplat și să lucrăm către asta să facem mai bine.

Cum am spus și în interviul de după 200 metri liber de la Tokyo, nu s-a întâmplat ceva, ci sunt al 4-lea cel mai bun din lume. Am dovedit că sunt unul dintre cei mai buni din lume. Rămâne pe viitor să arăt că pot să fiu și cel mai bun din lume, de fapt să mențin acest titlu, să-l apăr.

„Poate fi plictisitor să câștigi pe bandă rulantă”

Astăzi trebuie să mă refac, să beau apă, să fac o baie cu gheață, să dorm bine și vom vedea mâine ce se întâmplă. Să știți că ăsta e sportul. Oricine care a făcut sport vreodată știe că nu ai cum să câștigi întotdeauna și atunci când nu câștigi, ai ceva de învățat mult mai valoros. Când câștigi, doar câștigi.

Poate fi plictisitor să câștigi pe bandă rulantă. E important să ai și momente din asta. De fapt, e poate o greșeală în exprimare să creadă cei care mă susțin că e un eșec. Cei care mă susțin cu adevărat vor înțelege, după cum am spus, că se poate întâmpla. I s-a întâmplat și lui Phelps, mi se poate întâmpla și mie. Și mâine-i mâine, revin cu forțe proaspete.

„Nu am apucat să ne antrenăm atât de mult”

Nu cred că am mai obosit așa tare pe un ultim 50 niciodată. Pur și simplu, pregătirea a fost, nu știu, n-a fost atât de bună. Nu am apucat să ne antrenăm atât de mult, pe cât de bine ne-ar fi plăcut. Pentru că au apărut una, alta, metode de antrenament pe care trebuie să le improvizăm, să le schimbăm. Și o să învăț din asta, o să învățăm din asta. N-ai cum să nu înveți așa.

Am avut, dar, din fericire, le-am ținut sub control. Nu au afectat cu absolut nimic cursa și sunt mult mai mult mulțumit decât supărat. Am dat tot ce am avut. Tot ce am avut în rezervor și în plus”, a declarat David Popovici, potrivit .

David Popovici va mai concura în proba de 100 metri liber la Campionatul Mondial de Natație de la Fukuoka. Seriile sunt programate pe 26 iulie, la fel ca întrecerea din semifinale. Finalele vor avea loc pe 27 iulie .

Stupoare în lumea nataţiei după cursa lui David Popovici în proba de 200 metri liber

David Popovici era mare favorit la câștigarea medaliei de aur înaintea cursei la 200 metri liber la Mondialul de la Fukuoka. Rezultatul final pe care românul l-a înregistrat i-a uimit pe specialiști care au încercat să găsească explicații pentru căderea sportivului după ultima întoarcere.

„A părut că Popovici a intrat în primii 25 de metri de parcă era proba de 100 de metri liber. Și poate că a plătit pentru asta în ultimii 30 de metri. E pentru prima dată când arată ca un muritor în toată cariera lui”, a declarat analistul Kyle Sockwell.

David Heroux, reporter CBS News, a descris scenele în care a fost surprins David Popovici după ce a ratat podiumul în proba de 200 metri liber la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. „O scenă aparte la zona mixtă. David Popovici acordă interviul de pe scaun. Încearcă să-și găsească cuvintele după ce a ratat podiumul. Și nu s-a mișcat din el. Acum își toarnă apă rece pe cap”, a scris David Heroux pe Twitter.

Specialiștii în natație, surprinși de rezultatul lui Popovici la 200 metri liber

Jurnalistul brazilian Еveraldo Marques a fost surprins de faptul că David Popovici a ratat podiumul la 200 metri liber. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Eugenio Muñoz Fernández, ziarist Marca. „E incredibil ce s-a întâmplat cu Popovici în ultimii metri. A făcut ultimii 50 de metri în 28,12 secunde, în timp ce rivalii lui au avut 26,4 și 26,5”, a reacționat Everaldo Marques.

„Bombă în finala de la 200 de metri liber! David Popovici, mare promisiune a natației, mergea într-un ritm demn de record, dar cedat. A rămas fără medalie”, a fost reacția lui Eugenio Muñoz Fernández.

Totodată, cel mai prestigios ziar sportiv din Franța, L’Equipe, a rezervat spațiu și timp pentru a încerca să descrie rezultatul lui David Popovici. „Marele favorit al probei de 200 m liber, românul David Popovici a clacat pe finalul cursei și a ratat un loc pe podium la Mondialele de la Fukuoka (Japonia), marți.

Campion mondial la 100 m și 200 m liber la Budapesta în 2022, David Popovici nu va reuși aceeași dublă de aur la Fukuoka (Japonia). Marți, românul în vârstă de 18 ani a stat lider în proba de 200 m liber, înainte de a ceda și de a termina la mică distanță de podium, cu un timp mai puțin bun decât cel realizat în semifinale (1’44”90 față de 1’44”70 în semifinale)”, au scris jurnaliștii francezi.