David Popovici, un nou trofeu de campion. Sportivul a devenit ambasadorul unei fundații care luptă pentru copiii din orfelinate

David Popovici, multiplu campion mondial și european la înot (junior și seniori), a anunțat că se pregătește pentru un alt tip de competiție. Sportivul se alătură unei cunoscute fundații care militează pentru închiderea orfelinatelor din România și construirea unor case de tip familial.

David Popovici: ”Viața e un campionat și merităm toți să-l câștigăm”

Începând de marți, 4 aprilie, David Popovici a devenit . Campionul se alătură, astfel celorlalți patru ambasadori ai organizației: Amalia Enache, Alexandru Tomescu, Marius Manole și Mihai Morar.

„Cred că performanța și succesul vin și trec și că ceea ce este cu adevărat important este ce poți clădi bun în jurul tău, pornind de la ele. Am avut șansa ca munca mea să fie încurajată și susținută, pentru a ajunge să fie recompensată ulterior. Viața este un campionat și merităm cu toții să îl câștigăm, mai ales acești copii.

Și nu vreau să îmi imaginez cum ar fi fost ca părinții mei să nu fie în fiecare dimineață lângă mine, să îmi pregătească micul dejun la 5 dimineața; sau toți ai mei, să nu fi fost acolo, la primele mele competiții, cu pancarte pe care au scris: ”David, the dolphin boy”! Și mă întreb cum este pentru un copil care crește într-o instituție, eu cred că se simte pur și simplu fără rădăcini.

Dar copiii aceștia trebuie să știe că și ei pot reuși. De aceea, am ales să mă alătur Hope and Homes for Children, îmi doresc ca noi să fim, împreună, cei care le spun: puteți!”, a declarat David Popovici, la primirea unui trofeu simbolic oferit de fundația Hope and Homes for Children.

David Popovici și-a donat echipamentul pentru o fostă canotoare. În 30 de zile, s-au strâns 40.000 de euro

David Popovici a mai colaborat cu fundația și anul trecut, atunci când sportivul a sărit în ajutorul Florentinei Popovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori. Atunci Popovici , cu ajutorul căruia Hope and Homes For Children a adunat donații de 40.000 de euro prin intermediul platformei Galantom.

Banii au fost investiți în construcția unei case în județul Suceava, pentru Florentina și cei trei copii ai săi. Fosta canotoare se luptă cu o boală grea și are probleme financiare.

Fundația Hope and Homes for Children este prezentă în România de 25 de ani, timp în care a avut nenumărate intervenții în reforma sistemului de protecție a a copilului. Organizația și-a asumat închiderea a 66 de orelinate, iar 7.000 de copii au avut șansa unui nou început, prin identificarea unor soluții de locuire centrate pe conceptul familial.

Fundația a construit 122 de case familiale pentru copiii din orfelinate și a susținut peste 2.000 de tineri pentru a-și începe viața pe cont propriu. De asemenea, alți 1.850 de copii au fost reintegrați în familia naturală sau extinsă, cu ajutorul organizației care, de azi, e reprezentată de David Popovici.