Dayana Yastremska, declarație cutremurătoare după ce a pierdut în meciul SUA – Ucraina din Billie Jean King Cup: ”Primul meu gând a fost să mă sinucid”

Jucătoarea de 21 de ani a fost nevoită să părăsească Ucraina, împreună cu sora sa mai mică, după ce trupele rusești le-au invadat țara. Acestea au ajuns în România, de unde au călătorit apoi cu avionul până în Franța.

Eșecul din Billie Jean King Cup și situația tensionată din Ucraina au făcut-o pe Dayana Yastremska să cedeze

În vârstă de 21 de ani, Dayana Yastremska a continuat să joace tenis după ce , dar emoțiile unui meci pentru Ucraina în Billie Jean King Cup au doborât-o, iar la finalul unui meci pierdut a oferit o declarație tulburătoare.

Aflată pe locul 93 în clasamentul WTA, Yastremska a fost învinsă extrem de greu de Alison Riske în primul meci al întâlnirii SUA – Ucraina. Americanca s-a impus cu 7-6, 7-5, dar remarcabil este faptul că tie-break-ul primului set al fost cel mai lung din istoria competiției, încheindu-se cu 18-16, după o jumătate de oră.

”Primul meu gând după înfrângere a fost să mă sinucid. La astfel de competiții, fiecare meci este important, sunt mereu multe emoții. Mai ales acum, când se întâmplă asta în Ucraina, ai o motivație în plus de a câștiga, de a câștiga pentru Ucraina.

Este foarte greu pentru că joci împotriva americanilor, toată lumea este foarte tensionată, pui o presiune suplimentară pe tine. Nici nu-mi amintesc care a fost scorul în tie-break-ul din primul set. Fiecare punct pe care l-am jucat a fost important”, a declarat sportiva ucraineană.

Ucraina, condusă de SUA după prima zi

”Nici măcar nu știu cum să-mi exprim sentimentele în cuvinte. Dacă joc cu grijă când am șanse de a câștiga, atunci pun presiune pe mine și încep să pierd. Probabil că mi-ar lua o zi întreagă să explic ce s-a întâmplat în acest meci.

Una peste alta, cred că a fost o luptă interesantă. Am făcut tot ce am putut. Este trist că am pierdut, dar mi-a plăcut să joc aici”, a mai spus Dayana Yastremska, după întâlnirea cu Alison Riske.

SUA conduce cu 2-0 Ucraina în barajul pentru Turneul Final 2022 al Billie Jean King Cup. Echipa învingătoare a acestei întâlniri va merge la finala unde participă cele mai bune 12 formaţii din lume, iar învinsa va juca un baraj de rămânere în Grupa Mondială.

În aceeași fază a competiției, . Lipsită de o serie de jucătoare importante, formația pregătită de Horia Tecău este condusă cu 3-0 după primele trei jocuri și nu mai are șanse să întoarcă soarta întâlnirii.