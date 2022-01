DDB Constanța, ședință cu Flavius Stoican și jucătorii lui Dinamo înainte de amicalul cu Farul. Exclusiv

Dinamo va juca sâmbătă 15 ianuarie un amical cu Farul Constanța, echipă care s-a înțeles cu alb-roșiii pentru transferul atacantului Robert Moldoveanu, așa cum .

Pentru echipa lui Flavius Stoican este cel mai tare amical al iernii, iar „câinii” au ajuns deja la Constanța încă de pe 14 ianuarie.

Dinamo a ajuns deja la Constanța pentru meciul amical cu Farul Constanța

FANATIK l-a contactat pe Alain Modrea, patronul centrului de agrement din Constanța, Lake View, locul unde jucătorii lui Dinamo se relaxeaza înainte și după fiecare deplasare pe malul mării. Alain Modrea este unul dintre membrii marcanți ai DDB Constanța și un suporter al lui Dinamo care merge pe stadion încă de la marele meci cu Hamburg din 1983.

ADVERTISEMENT

„Dinamo vine mereu aici la Lake View. Jucătorii sunt în fiecare dimineață înainte de meci să se relaxeze la un biliard, bowling sau un ping pong. Vara stau la terasă și beau un fresh. E relaxarea dinainte de meci, bineînțeles totul gratuit. Asta se întâmplă de foarte foarte mulți ani! Cred că sunt 8 ani de zile de când vin și vor fi și mâine înainte de meciul cu Farul”, a declarat pentru FANATIK Alain Modrea.

Alain Modrea a dezvăluit că membrii DDB Constanța se vor întâlni cu antrenorul lui Dinamo, Flavius Stoican și vor integra în programul echipei o mini ședință: „Vom discuta cu Flavius Stoican și vom vedea cum se poate integra în programul echipei, pentru că aici se mai întâlnesc cu suporteri, mai stau de vorbă și împărtășesc impresii”.

ADVERTISEMENT

DDB Constanța, întâlnire cu Flavius Stoican și jucătorii lui Dinamo. Mesaj din partea suporterilor

Fanii-acționari din programul DDB din Constanța vor profita de această ocazie și vor participa la o întâlnire cu Flavius Stoican și jucătorii lui Dinamo, menit să îi apropie din nou pe jucători de suporteri.

„Oamenii își vor spune of-urile și păsurile, la fel și jucătorii. O să avem discuții în grup și individuale. Cu siguranță că s-a creat o stare de nesiguranță după episodul de la Mioveni. A fost o ieșire total nepotrivită și nelalocul ei, pe care marea majoritate a DDB a dezavuat-o. Sunt gesturi izolate pe care e foarte greu să le controlezi. Până la urmă a fost furia unui om.

ADVERTISEMENT

Noi vom sta de vorbă cu jucătorii și vom încerca să le insuflăm altceva. Dinamo e o stare de spirit și pentru carierele lor ar fi important să continue la Dinamo și să semneze cu Dinamo pentru cei care poartă negocieri.

Din păcate nu îi vom putea susține pe băieți de pe stadion, însă DDB Constanța se va strânge aici pentru a urmări meciul. Noi am luat măsuri speciale împotriva COVID și nu o să fie probleme. Toată lumea va purta mască și vom sta la 2 metri distanță. Dintre suporteri vor avea accesul doar cei vaccinați sau trecuți prin boală, pentru ca jucătorii să fie protejați”.

ADVERTISEMENT

Alain Modrea, un dinamovist cu ștate vechi: „Primul meci pe stadion a fost cu Hamburg în 1983”

Alain Modrea are la Lake View un colț dedicat pentru Dinamo, cu tricouri și multe alte materiale cu însemnele clubului, fiind unul dintre cei mai respectați membrii DDB Constanța: „Nu am cum să uit primul meci la care am fost. A fost cu Hamburg în 1983. Apoi au urmat în 1984 meciuri cu Dinamo Minsk și bineînțeles cu Liverpool. Era foarte greu atunci să faci deplasări, mai ales că eu locuiam în județul Cluj. Dar mergeam la 10-15 meciuri pe sezon.

Cea mai frumoasă amintire legată de Dinamo e cu siguranță meciul cu Liverpool, chiar dacă am pierdut. Am fost aproape de cea mai mare performanță din fotbalul românesc la momentul respectiv, pentru că ascensiunea Stelei a venit la doi ani distanță și noi am fost practic cei care am deschis drumul european și am arătat că se poate”.

ADVERTISEMENT

Mesaj DDB Constanța pentru toți jucătorii lui Dinamo

„Ei trebuie în primul rând să joace pentru ei. Sunt fotbaliști profesioniști și asta este meseria lor. Pe lângă asta trebuie să țină cont că au o masă imensă de susținători, nu doar cei 15.000 de membrii și dacă știu să folosească această forță, vor avea rezultate și randament mai bun.

Astfel, vor putea juca în campioante mai puternice, unde și câștigurile lor vor fi mai bune și practic își vor realiza obiectivele pe care le-au avut atunci când s-au apucat de fotbal. Însă trebuie să înțeleagă că pentru asta trebuie să depună sudoare și efort la Dinamo.

Repet, pentru ei în primul rând. Nu pentru suporteri! Puterea suporterilor trebuie să o folosească pozitiv, nu să fie în defavoarea lor”, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK, Alain Modrea, unul dintre membrii marcanți ai DDB Constanța.