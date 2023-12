De câte ori pe zi e bine să te speli pe față. Greșeala pe care multe persoane o fac

Curățarea tenului este foarte importantă. În acest mod ne îndepărtăm impuritățile și evităm situațiile neplăcute precum apariția acneei. Însă, chiar dacă este, într-adevăr, un proces sănătos, nu este bine să facem asta în mod repetat.

De câte ori pe zi este bine să-ți cureți tenul

Fiecare persoană are o textură diferită a pielii, iar în funcție de aceasta spălatul trebuie făcut cu precauție. De exemplu, un ten gras are nevoie de un proces de curățare mai amănunțit, spre deosebire de cineva care are un ten uscat sau mixt.

ADVERTISEMENT

Totuși, indiferent de tipul de ten, Își pierde din strălucire, din elasticitate și devine aspru la atingere. Va arăta precum o piele nehidratată și nu este exclus să apară și acneea, de care cu greu mai scapi.

Doctorii dermatologi atrag atenția și față de produsele cosmetice cu care ne îngrijim. De exemplu, cele care au parabeni nu sunt recomandate, fiindcă ne vor crea probleme. În ceea privește numărul de spălări pe care trebuie să-l respectăm pentru un ten sănătos este o dată pe zi.

ADVERTISEMENT

Spălarea feței o dată pe zi ar fi suficientă încât să nu-ți afectezi textura pielii. Însă, dacă trebuie să te demachezi sau dacă ai acnee, în mod cert trebuie să te speli de două ori pe zi, adică dimineața și seara. În caz contrar, vei acumula și mai multe impurități și mai multă acnee.

Cum procedăm cu tenul acneic

Medicul estetician Adina Alberts spune că în cazul tenului mixt și acneic, . Apa care se aplică pe ten trebuie să fie caldă. În același timp, sunt de mare ajutor și produsele care conțin retinol, antibiotic sau acid glicolic.

ADVERTISEMENT

”Spălaţi tenul cu apă caldă, nu fierbinte, şi săpunuri care conţin acid glicolic sau salicilic. Uscaţi prin tamponare cu şerveţele de unică folosinţă. Dacă prin ten mixt înţelegeţi ten cu puncte negre sau albe, sau chiar cu acnee, atunci toate aceste zone trebuie tratate diferit.

În primul rând trebuie ţinută sub control secreţia de sebum prin aplicare de produse cosmetice specifice, necomedogene. Punctele negre şi albe trebuie îndepărtate de către o cosmeticiană pricepută, prin puncție cu ac steril.

ADVERTISEMENT

Pentru acnee folosiţi produse farmaceutice (…) care conţin şi retinol şi un antibiotic şi acid glicolic. Şi acidul azelaic este util în tratarea acneei. Verificaţi dacă există o secreţie mărită de hormoni androgeni. Dacă da, încercaţi o medicaţie antagonistă. Pilulele anticoncepţionale pot fi utile pentru a scădea secreţia de sebum. Aplicaţi măşti din albuş de ou pe care îl amestecaţi cu puţină făină că să formaţi o pastă. Aplicaţi-o pe faţă şi lăsaţi-o 30 minute”, a explicat medicul Adina Alberts pe .