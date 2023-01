De ce a acceptat Andreea Bălan să participe la America Express: “A fost foarte, foarte greu”

Andreea Bălan face echipă cu Andreea Antonescu la America Express și a dezvăluit motivul pentru care a acceptat această provocare. Vedeta recunoaște că nu a fost deloc o experiență ușoară.

Andreea Bălan a dezvăluit de ce a acceptat să participe la America Express

Solista a recunoscut că aceasta nu a fost prima dată când i s-a propus .

Vedeta a primit propuneri de a participa la Asia Express în trecut, însă nu le-a acceptat, fiind mama a două fetițe, pe care întotdeauna le-a pus pe primul loc.

După divorțul de George Burcea, Andreea Bălan s-a concentrat pe fete și pe cariera ei. Cântăreața a apelat și la ajutorul unui terapeut și la meditație, lucruri care au ajutat-o foarte mult.

Și experiența de la America Express a ajutat-o și a transformat-o, într-un sens bun. În același timp, artista a învățat să fie recunoscătoare, deoarece în America de Sud s-a descurcat fără resurse.

“A fost o experiență revelatorie, foarte, foarte interesantă. Ei au insistat în mai multe sezoane să merg doar că eu, psihic, nu eram pregătită.

Mi se părea foarte greu, doar în acest an am fost pregătită și pentru că am luat-o pe o parte spirituală și pe o parte de autocunoaștere mult mai profundă și am zis că dacă accept și dacă fac față înseamnă că e ultima treaptă de temelie pentru transformarea mea, pentru că acolo nu mai ești brandul de aici.

Ești omul fără bani, fără nimic și te bazezi pe ajutorul oamenilor. Noi aici pentru că facem ceea ce facem, uităm să mai fim umili și acolo trebuie să fii recunoscător.”, a declarat Andreea Bălan în .

Ce greutăți a întâmpinat Andreea Bălan în cadrul reality show-ului

Andreea Bălan a recunoscut că experiența a fost una grea și că atât ea, cât și Andreea Antonescu au avut momente în care au fost copleșite de dorul de casă.

Totodată, au fost și clipe în care s-au bucurat de reușitele lor în emisiune. Experiența de la America Express a ajutat-o mult pe vedetă să se transforme.

Blondina a recunoscut că a avut momente în care își dorea să renunțe la tot și să se întoarcă acasă, la Ella și Clara, fetițele ei.

Cu toate acestea, cele două cântărețe au fost acolo una pentru cealaltă în fiecare moment.

“Am făcut performanță. A fost foarte, foarte greu. În primul rând, dorul de fetițele noastre. Îmi era foarte dor de ele. Erau seri întregi în care plângeam.

S-a întâmplat de câteva ori să îmi doresc să vin acasă, să renunț, să ne băgăm la cursa pentru ultima șansă și apoi ne motivam una pe cealaltă și a doua zi o luăm de la capăt.

Noi eram țiplă. Fetele nu se machiau, că voiau să doarmă o oră în plus. Noi dormeam cu o oră mai puțin ca să ne aranjăm.

Tu, ca artist, ca om care apare la televizor, trebuie să arăți bine. Nu există să ieși din casă nearanjată.”, a mai spus Andreea Bălan.

Încă din copilărie, Andreea Bălan a învățat să lupte pentru ceea ce își dorește și să fie ambițioasă, după cum a declarat în cadrul aceluiași podcast.

începând din această seară, de la 20:00, la Antena 1, când va avea loc premiera reality show-ului America Express.