De ce a ales-o Andrea Padula pe FC U Craiova: „Sunt pe jumătate român”. Video

FC U Craiova 1948 l-a transferat pe Andrea Padula de la AC Bellinzona în această vară, iar fotbalistul cu cetățenie italiană, dar și română, este încântat de alegerea făcută. Fundașul stânga a mărturisit că își petrecea verile din copilărie în București și este familiarizat deja cu mâncarea românească.

Andrea Padula a oferit primele declarații după transferul la FC U Craiova: „Este o oportunitate mare, sunt jumătate italian și jumătate român”

Andrea Padula este unul dintre transferurile cu care oltenii speră să forțeze accederea în play-off-ul din SuperLiga în sezonului 2023-2024. a semnat un contract valabil până în vara următorului an, însă acesta are opțiune de prelungire pentru încă o ediție.

Acesta a declarat că este o oportunitate să joace la FC U Craiova 1948 și în țara natală a mamei sale. Fundașul stânga a dezvăluit că și-a petrecut verile din copilărie în București și spune că Lorenzo Paramatii l-a ajutat să se acomodeze în Bănie.

„Am decis să joc pentru Craiova pentru că este o oportunitate mare, eu sunt jumătate italian și jumătate român. Familia din partea mamei este din București, așa că mă simt și român și pentru mine este o oportunitate mare să joc aici.

Când eram mic veneam în fiecare vară la București cu familia și știu mâncarea din România, sarmale și ciorba de perișoare. Știu chestiile astea, dar eram prea mic ca să îmi amintesc cum era Bucureștiul atunci. Am fost pentru prima dată în Craiova și am văzut centrul și este un oraș frumos.

Da, suntem în aceași cameră (n.r. cu Paramatti), este un băiat bun și sper să putem câștiga multe meciuri împreună. Vorbim despre orice și l-am rugat să vorbească cu mine în română ca să îmi pot îmbunătății limba. Este un grup bun, un grup internațional”, a spus Andrea Padula.

Andrea Padula despre perioada petrecută la FC Basel: „Am avut multe dificultăți”

Andrea Padula a jucat pentru două sezoane la FC Basel, însă fundașul stânga regretă că nu s-a putut impune în Elveția din cauza accidentărilor. Acesta a dezvăluit că a avut două operații la genunchi, însă speră să fie pregătit pentru prima etapă din SuperLiga.

„Sunt foarte multe limbi precum portugheză, italiană, română, belgiană și franceză. Pot să vorbesc engleză, franceză, germană și italiană. Înțeleg orice în română, dar nu pot să o vorbesc foarte bine. Nu este ușor, dar o să o fac.

A fost o experiență bună, am fost doi ani la Basel. Când eram bine jucam și este o realitate frumoasă a fotbalului. Este o societate mare, a fost frumos. În acești doi ani am avut multe dificultăți pentru că am avut două operații la genunchi. În ianuarie am avut o operație la genunchiul drept, dar acum sunt bine”, a declarat fotbalistul lui FC U Craiova.

Fundașul a declarat că oltenii trag din greu în stagiul de pregătire din Germania pentru a fi în cea mai bună formă în . Andrea Padula a rămas impresionat de condițiile puse la dispoziție de Adrian Mititelu în cantonament, dar și de baza oltenilor din Bănie.

„Sunt pregătit să joc, trebuie să mă antrenez bine în fiecare zi ca să fac o recuperare bună, să îmi fac exercițiile și cred că soluția este bună. Primele impresii sunt bune, suntem în Germania și muncim foarte grea, bine și echipa este foarte bine de asemenea.

Avem foartă multă calitate, iar grupul este minunat. Muncim din greu, dar credă sunt antrenamente de top și cred că pentru primul meci din campionat suntem pregătiți. Am văzut că în Germania suntem într-un hotel de top, este sală, piscină și terenurile de antrenament sunt bune. La baza din Craiova unde ne antrenăm sunt condiții, este o societate de top”, a încheiat Padula.