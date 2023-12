De ce a lipsit Mirela Vaida de la Acces Direct. Nu putea să piardă eveniment din viața sa

De ce a lipsit Mirela Vaida de la Acces Direct. Vedeta a avut un moment extrem de emoționant în viața sa!

De ce a lipsit Mirela Vaida de la Acces Direct

Mirela Vaida nu a fost prezentă în platoul așa cum ne așteptam. Vedeta a avut un eveniment extrem de important, mai important chiar decât emisiunea sa.

ADVERTISEMENT

Artista și-a lansat primul album din carieră, așa că nu putea să lipsească de la marea sa lansare! Anunțul a fost făcut de colegul de platou al acesteia, Adrian Velea.

”Prezint singur pentru că colega mea, Mirela Vaida, își lansează primul album din carieră. Îi urăm succes Mirelei, e o zi importantă pentru ea, dar este o zi importantă și pentru noi, românii, deoarece campionul nostru. David Popovici, concurează în semifinala la 200 metri liber”, a declarat Adrian Velea, la Acces Direct.

ADVERTISEMENT

Mirela Vaida este și cântăreață

pe mai multe paliere. Aceasta este prezentatoarea de televiziune, dar și cântăreață! Ea chiar declara la un moment dat că a fost dificil pentru ea să fie așa pentru că oamenii nu mai știau din ce postură să o recunoască.

Vedeta a terminat Facultatea de Drept, dar iată că a ajuns în cu totul altă zonă de lucru!

„Eu am terminat Facultatea de Drept, când am venit din Iaşi în Bucureşti nici nu mă gândeam că o să fac muzică, televiziune, teatru. M-am trezit după licenţa că nu am relaţii, că nu am pile, aşadar îmi era imposibil să reuşesc”, spunea ea, în podcastul lui Pepe.

ADVERTISEMENT

Mirela Vaida a declarat și că a cântat mulți ani la nunți, și are propriul repertoriu creat pentru astfel de evenimente. După ce a devenit mamă, Mirela Vaida a decis să nu mai participe la evenimente.

„Eu am cântat foarte mulți ani la nunți. Am început cântând la nunți. Am și folclor, am și evergreen-uri, am și melodii românești, am și lăutărești. Vreo șapte ani am cântat la nunți, după care au venit copiii, unul după altul și n-am mai putut să țin pasul cu repetițiile și cu nopțile pierdute. Dar la nunți există și un dezavantaj.

ADVERTISEMENT

Cântam toată noaptea, eram singura solistă și duceam greul de la 10 seara și până dimineața la 5. Și veneam ruptă și vocal”, a mai spus prezentatoarea TV.