De ce ar fi ratat, de fapt, România calificarea în marea finală de la Eurovision 2023. Mihai Trăistariu a știut, iar publicul a confirmat

De ce ar fi ratat România calificarea în finala Eurovision 2023. Fostul reprezentant al țării noastre în competiție, Mihai Trăistariu, a știut, iar publicul, la rândul său, a confirmat cauza eșecului.

Mihai Trăistariu a vorbit despre motivul pentru care . Cântărețul, care a participat și el la faimosul show european, a spus că melodia nu avea ce să caute pe scena Eurovision.

Acesta a mai spus că în acest an, încă de la selecția națională, lucrurile erau clare pentru el. Mihai Trăistariu a spus că nu avea cine să fie ales pentru că fie vocea era bună și avea o melodie proastă sau invers.

„Această melodie – cea a României – nu avea ce să caute pe scena Eurovision internațională. Am fost prezent în sală la finala românească.

N-aveai ce să alegi! Dacă vocea era bună, piesa era proastă. Și invers! Așa că singurul care era mai acătării … a câștigat!

Așa a fost ales acest Theodor! De la Selecția Națională mi-am dat seama că România va fi la coadă din nou și-n acest an”, a spus artistul pe Facebook.

. Acesta chiar a spus că Theodor Andrei nu era pus în valoare de piesă deși știe că este talentat.

„Nu e nici compoziție, nici vocal ceva foarte valoros, cu toate că-l cunosc pe băiatul ăsta de când avea 11, 12 ani (…). În piesa asta nu mi se pare că-l reprezintă din punct de vedere vocal sub nicio formă”, a declarat Adrian Romcescu pentru FANATIK.

Publicul, critic și el la adresa piesei care a reprezentat România la Eurovision

De aceeași părere a fost și publicul telespectator. Oamenii au criticat melodia aleasă pentru Eurovision și mulți au considerat piesa D.G.T (Off and On) drept una nepotrivită pentru acest context.

”Era de așteptat cu așa melodie”, La așa prestație, așa rezultat!”, “Mi-a fost rușine de piesa si interpretarea României”, “Ce a cântat el nu e la nivel de Eurovision. Ca să fiu drăguță”, au scris oamenii pe social media.

”Ce vină are el… cine l-a trimis! Un eșec total!”, ”Ce este de comentat? Cu așa prezentare, cine se aștepta să se califice, nu ca celelalte piese ar fi fost prea departe de a noastră”, au mai comentat oamenii pe rețelele de socializare.