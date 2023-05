România nu se califică în finala Eurovision 2023! Adrian Romcescu a făcut praf piesa: „Sub nicio formă!”

România are șanse zero de calificare în finala Eurovision 2023! Țara noastră participă astăzi, 11 mai 2023, în semifinala de la Liverpool, acolo unde va intra a treia pe scenă.

România nu se califică în finala Eurovision 2023! Adrian Romcescu explică de ce

FANATIK a vorbit cu compozitorul și cântărețul Adrian Romcescu despre șansele ca România să facă o figură bună la Eurovision, însă acesta e de părere că nu e anul nostru norocos.

ADVERTISEMENT

Adrian Romcescu ne-a spus că melodia nu e una valoroasă și nici vocea cântărețului Theodor Andrei nu excelează. „În mod normal, din punct de vedere valoric nu este ca să ne reprezinte, dar în conjunctura actuală de la Euroviziune nu se știe niciodată! Din punct de vedere valoric, nu cred că ne calificăm! Dar întotdeauna pot apărea surprize, însă nu majore.

Sunt piese foarte bune anul ăsta și mi-e greu să cred că s-ar putea califica printre primii 10. Nu e nici compoziție, nici vocal ceva foarte valoros, cu toate că-l cunosc pe băiatul ăsta de când avea 11, 12 ani.

ADVERTISEMENT

A luat peste tot premii pe unde a fost la concursuri pentru copii și tineri, însă odată cu transformarea vocii la băieți de la 13, 14 ani câteodată poate fi benefică, câteodată nu. În piesa asta nu mi se pare că-l reprezintă din punct de vedere vocal sub nicio formă”, a declarat Adrian Romcescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Romcescu, fascinat de suedeza Loreen: „Are o piesă foarte bună”

Întrebat dacă am fi avut șanse cu selectarea unei alte piese din cele înscrise anul acesta la Eurovision, Romcescu spune că nici celelalte melodii nu au fost strălucite. Adaugă, în schimb, faptul că din punct de vedere vocal au fost superioare melodiei lui

ADVERTISEMENT

„Nu, nu aș fi văzut nici alte piese, dar au fost unele poate din punct de vedere vocal superioare. În competiție nu mi s-a părut nimic interesant”, ne-a mai spus Romcescu.

Compozitorul ne-a spus că un exemplu bun, de țară puternică și voce remarcabilă este Suedia, reprezentată anul acesta de Loreen. Loreen are șansele să câștige pentru a doua oară concursul muzical, după ce s-a remarcat în anul 2012 cu piesa „Euphoria”.

ADVERTISEMENT

„Nu ne lipsește nimic, e vorba de o anumită conjunctură, de multe ori nu are de-a face cu muzica. Nu există o rețetă din punct de vedere muzical, dar trebuie să fie oricum o piesă valoroasă, din toate punctele de vedere: orchestrație, temă și neapărat vocal. Nu neapărat în trendul de azi, să impresioneze, să rămână cu ceva lumea.

ADVERTISEMENT

Una ca Loreen din Suedia, are o piesă foarte bună. Loreen îmi place, dar nu am urmărit-o foarte mult. Pe mine m-a dezamăgit foarte mult această competiție că de multe ori nici nu am cunoscut juriul. Nu mai am asemenea interes pentru competiția asta. E păcat pentru că România a avut participări excepționale”, ne-a mai zis Romcescu.

Compozitorul nu și-a dorit ca WRS să ne reprezinte anul trecut. Totuși, artistul l-a surprins cu prestația din Torino

Adrian Romcescu a făcut parte din juriul Eurovision România anul trecut. În ciuda succesului de care s-a bucurat WRS, compozitorul nu l-a votat pe acesta să ne reprezinte.

„Nici anul trecut nu m-a dat pe spate Wrs deloc, de altfel eu nici nu am votat-o să fie prima. nu am fost deloc de acord cu piesa lui. Au fost alții mai buni, dar acolo se pare că nu a fost atât de dezastruos.

A avut altceva de vândut, dans, o mișcare bună, o apariție mai specială decât alții. S-a descurcat bine, spre surprinderea mea”, ne-a mai declarat Romcescu.

Cu cine cântă România în semifinala Eurovision de azi, 11 mai. Cele 10 țări preferate la casele de pariuri

Predicția lui este confirmată și de locul pe care Theodor Andrei cu „DGT” îl ocupă la Țara noastră se află pe penultimul loc din cele 16 piese care luptă azi pentru un loc în semifinală. În urma noastră mai e doar San Marino.

România va cânta la Eurovision azi, 11 mai, împreună cu alte 15 țări. Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania și Australia sunt celelalte participante de astăzi.

Casele de pariuri le dau calificate pe următoarele: Austria, Armenia, Australia, Cipru, Slovenia, Belgia, Lituania, Georgia, Polonia și Estonia.