De ce au fost Roxana Nemeș și Călin Hagima despărțiți timp de un an: “Ne-a adus niște lecții importante”

Roxana Nemeș și Călin Hagima au fost despărțiți timp de un an, dar care a fost motivul? În cele din urmă, cei doi s-au împăcat, iar acum au o relație fericită.

și soțul ei, Călin Hagima, au o relație foarte bună în prezent, însă nu a fost mereu totul roz între ei. Acum ceva timp, cei doi au stat despărțiți timp de un an.

În acel timp, au încercat să aibă alte relații, însă Roxana Nemeș recunoaște că întotdeauna s-a gândit la Călin Hagima, iar sentimentele ei nu au dispărut niciodată.

Vedeta consideră că nicio relație nu poate fi perfectă și că există și momente mai grele. Atunci când au fost despărțiți, și-au dat seama ce își doresc cu adevărat, de fapt.

“Așa este! Dar nicio relație nu are cum să fie roz! Când e prea roz, ceva nu e bine. Părerea mea. E normal, până să te cunoști, până să știi exact ce vrei… să mai fie suișuri și coborâșuri. Nu a fost ușor! Am suferit cum nu am suferit niciodată, până atunci.

Dar asta mi-a arătat că eu chiar îl iubesc pe omul ăsta. Și invers. Perioada în care am fost despărțiți ne-a adus niște lecții importante și ne-a făcut să înțelegem ce vrem și că ne vrem cu bune și rele. În acel an, m-am gândit la el în fiecare zi”, a declarat Roxana Nemeș pentru .

Nu lipsa iubirii a fost cauza care a dus la despărțire, ci faptul că nici ea, nici partenerul ei nu lăsau de la ei. Astfel, amândoi au învățat lecția și s-au împăcat natural, ca și cum separarea nu ar fi avut loc vreodată.

“Noi nu ne-am despărțit că nu ne mai iubeam. Ne-am despărțit pentru că eram doi Berbeci, care nu lasă niciunul de la el. (zâmbește) Mama îmi zicea mereu: ‘Fii înțeleaptă, mamă!’ Greu am înțeles!

Dar și când am zis: ‘Gata, îl iubesc pe omul ăsta și el e!’, am învățat și ne-am învățat reciproc cum să lase fiecare de la el. Împăcarea a fost absolut normală și naturală. Ca și cum nici nu ne-am fi despărțit. Pentru că era la bază dragostea!”, a adăugat ea.

Ce nu ar putea accepta Roxana Nemeș în relație

Roxana Nemeș a fost întrebată peste ce nu ar putea trece în relație. Vedeta a spus că lipsa iubirii și a încrederii, precum și lucrurile diferite pe care și le doresc partenerii ar fi lucruri pe care nu le-ar mai putea accepta.

În plus, Călin Hagima își demonstrează iubirea prin fapte, lucru pe care Roxana Nemeș l-a descoperit de-a lungul timpului. Amândoi se iubesc foarte mult, motiv pentru care relația rezistă.

“Cred că în momentul în care nu ar mai fi dragoste și încredere. În momentul în care nu m-aș mai simți iubită. În momentul în care nu am mai privi în aceeași direcție.

Am învățat și viața mi-a arătat că pot să fiu foarte răbdătoare și să mă pun și în locul celuilalt. Asta și pentru că el e un om care îmi oferă înapoi foarte multă dragoste. Prin tot ce face.

La el totul e în fapte. Nu în vorbe. Ceea ce contează cel mai mult. Iar timpul îți arată asta!”, a mai spus concurenta de la Survivor în cadrul aceluiași inteviu.