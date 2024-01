S-a aflat adevărul! De ce a acceptat Roxana Nemeș să se întoarcă, de fapt, în noul sezon Survivor România All Stars

Survivor All Stars a debutat marți seară, 16 ianuarie, la PRO TV, cu o ediție incendiară. Cei 20 de concurenți vor lupta pentru marele premiu de 100.000 de euro și vor avea parte de probe de neimaginat. Printre participanții din acest sezon se numără și Roxana Nemeș. Ce a declarat despre competiția de la PRO TV?

De ce a acceptat Roxana Nemeș să se întoarcă la Survivor România

Înainte de a se întoarce în Republica Dominicană, Roxana Nemeș a dezvăluit de ce a acceptat din nou să participe iar la Survivor All Stars.

ADVERTISEMENT

, dar a declarat că a acumulat multă experiență pentru a ști ce o așteaptă în Republica Dominicană. Deși a avut numeroase conflicte cu colegii săi, blondina a mărturisit că experiența a fost una de neuitat și acum speră să dea tot ce are mai bun.

A acumulat multă experiență

„Jungla mă cheamă, din nou, la ea. Am o relație deosebită cu Dominicana. Nu înțeleg nici eu, dar e a cincea oară când plec pe plaja din Dominicană. De data asta, știu ce mă așteaptă. Voi pleca la fel de focusată ca acum trei ani. Sincer, am spus că a fost o dată în viață această experiență, dar se pare că o voi trăi de două ori în viață!

ADVERTISEMENT

Acolo nu ai cum să fii fals! Nu ai cum! Suntem privați de libertate, conviețuim cu niște oameni pe care nu-i cunoaștem, avem toți caractere diferite. Nu avem mâncare, ne spălăm în mare, nu-i auzim pe oamenii pe care-i iubim… Suntem toți prea frustrați ca să fim falși.

Nu am lăsat să vină spre mine bârfe, scandaluri și altele. Când simțeam că mă defocusează cineva sau ceva… mă retrăgeam în carapacea mea pe plajă. Inițial, oamenii nu mă înțelegeau… Se întrebau cum rămân așa puternică și cum rezist singură, când lumea „îmi dă în cap, dar știam când să mă retrag, încât să nu mă las afectată de ce e în jur.”, a declarat vedeta pentru

ADVERTISEMENT

S-a confruntat cu probleme de sănătate

În 2021, când a participat prima dată la Survivor România, . Atunci, ea a descoperit că are probleme cu bila, după ce și-a făcut mai multe analize. A fost la un pas chiar să părăsească competiția din Dominicană.

„Aș vrea să spun că mă simt foarte bine. Din păcate, din ce am înțeles, am făcut niște analize și nu sunt în cel mai bun moment al meu. Am niște probleme cu bila, nu mă știam cu astfel de probleme până acum. O să trebuiască să fac un tratament, să nu ajung la operație sau la mai rău și am nevoie de odihnă din ce am înțeles. Sunt înapoi în echipă, momentan, însă cea mai importantă este sănătatea”, a spus Roxana Nemeș, conform wowbiz.