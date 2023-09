De ce au refuzat Alin Oprea și Medana să participe la Asia Express: „M-a deranjat, sincer”

Medana a dat din casă și a explicat de ce a refuzat să participe la Asia Express. Soția lui Alin Oprea a dezvăluit abia acum ce a deranjat-o la începutul relației cu artistul de la Talisman.

Alin Oprea și Medana au refuzat să participe la Asia Express

Alin Oprea și Medana au avut în weekend o Distracția a fost în toi, mireasa a lansat un volum de poezii și a cântat pentru soțul ei.

ADVERTISEMENT

Medana a acordat un interviu în care a mărturisit că este pentru prima dată când face astfel de gesturi în public. Nu este genul de persoană căreia să-i placă să fie în lumina reflectoarelor.

Ba mai mult de atât, deși cu care artistul s-a confruntat, Medana a recunoscut că a fost mai degrabă deranjată de popularitatea lui la începutul relației.

ADVERTISEMENT

Din acest motiv, au și refuzat să participe la Asia Express atunci când li s-a propus. Cu toate că soțul său și-a dorit să apară în emisiune, ideea de a fi la televizor nu i-a surâs deloc Medanei.

„Am fost invitați la Asia Express în cuplu, dar eu am fost aceea care nu a vrut să meargă. El voia, în schimb, că e artist și dădea bine la imagine. I-am spus să meargă doar el.

ADVERTISEMENT

Pe mine notorietatea lui m-a deranjat, sincer, la început, dar nu am avut ce să fac pentru că m-am îndrăgostit de el. Acum cu nunta aceasta ce am mai spart și eu gheața, nu mai am așa emoții să ies și să vorbesc în public”, a declarat Medana, proaspăta soție a lui Alin Oprea, pentru

Ce tradiție nu a respectat Medana la nuntă

Medana și Alin Oprea s-au distrat atât de tare la nuntă, încât frumoasa soție a artistului a uitat să respecte o tradiție importantă. Aceasta și-a adus aminte abia a doua zi că nu a aruncat buchetul de mireasă.

„Am avut mari emoții! Mi-am dat seama abia a doua zi după nuntă că eu am uitat, pur și simplu, să arunc buchetul de mireasă, conform tradiției. Și aveam foarte multe prietene acolo, la nuntă, care-și doreau să-l prindă.

ADVERTISEMENT

Ar fi fost un moment foarte frumos, dar am avut atâtea alte momente emoționante, precum: ceremonia religioasă, valsul mirilor, dansul cu fiul meu, la care am și izbucnit în plâns”, a dezvăluit Medana pentru sursa menționată anterior.