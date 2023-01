De ce dorm, de fapt, separați Octavia Geamănu și Marian Ionescu. Adevărul despre relația lor: “Fiecare cu camera lui”

De ce dorm, de fapt, separați frumoasa blondină și componentul formației Direcția 5. Adevărul despre lor, după ce fosta vedetă de la Antena 1 a mărturisit că fiecare are camera lui de foarte multă vreme.

Motivul pentru care Octavia Geamănu și Marian Ionescu nu împart aceeași cameră. Ce a declarat fosta prezentatoare de la Antena 1

Octavia Geamănu și Marian Ionescu formează un cuplu de ani buni și au împreună un băiat pe nume Andrei. În ultimul interviu fosta moderatoare TV a scos la iveală adevăratul motiv pentru care nu mai împarte patul cu partenerul de viață.

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondină ține foarte mult la spațiul personal, motiv pentru care nu doarme în aceeași cameră cu soțul său. În plus, jurnalista spune are un somn haotic și se trezește foarte devreme pentru a face pilates.

„Noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal. La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei.

ADVERTISEMENT

Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui. Dintotdeauna am dormit separat. Eu am dormit singură de când mă știu. Nici măcar cu Andrei nu am dormit.

Fiecare cu camera lui. Eu țin foarte mult la spațiul meu, la libertatea mea. Somnul este sfânt pentru mine”, a mărturisit Octavia Geamănu pentru .

ADVERTISEMENT

Octavia Geamănu și Marian Ionescu, relație de 17 ani

Octavia Geamănu crede că obiceiul de a dormi în camere separate nu a afectat deloc relația sentimentală pe care o are cu Marian Ionescu de circa 17 ani. În plus, vedeta are parte de toată susținerea din lume.

Mai mult decât atât, fosta vedetă a postului de televiziune Antena 1 susține că nu vrea să chinuie pe nimeni și nu dorește să-l deranjeze pe .

ADVERTISEMENT

Jurnalista vrea să se trezească în fiecare dimineață fericită și îndrăgostită de partenerul de viață, nicidecum nervoasă.