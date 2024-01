De ce e bine să nu dormi mai mult de 30 de minute la prânz. Care e durata potrivită a somnului de prânz, potrivit cercetătorilor

Care este durata potrivită a somnului de prânz? , de oamenii de știință, demonstrându-se că somnul joacă un rol însemnat pentru sănătatea fizică și emoțională a omului.

Durata potrivită a somnului. De ce nu trebuie să dormi mai mult de 30 de minute la prânz

Lipsa somnului poate cauza probleme. Printre acestea se numără scăderea concentrării și atenției. Dr. W. Christopher Winter, autorul cărții „The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It”, spune că ideal ar fi ca .

Însă, trebuie să știm ce se întâmplă atunci când dormim prea mult în timpul zilei. Ațipitul poate ajuta organismul să se reîncarce pentru întreaga zi. Poate ajuta memoria, capacitatea de învățare, dar și să îți gestionezi emoțiile.

O cercetare la care au participat 358.451 de persoane, publicată în revista Hypertension, dezvăluie că somnul de prânz poate fi legat de anumite afecțiuni în cazul adulților. Studiul a arătat că cei care ațipeau în timpul zilei aveau cu 12 la sută mai multe șanse aibă hipertensiune arterială.

De asemenea, participanții respectivi aveau cu 24 la sută mai multe șanse să facă un accident vascular cerebral. Nu este clar, însă, dacă somnul influența apariția acestor probleme de sănătate sau dacă era un indicator al afecțiunilor.

„Studiile au dificultăți în a controla aceste variabile. Cercetările au arătat că, atunci când indivizii nu dorm suficient, acest lucru duce la îmbolnăvire. Dar când dormi în exces față de ceea ce ai nevoie, același lucru poate fi valabil”, a transmis dr. Christopher Winter, potrivit .

Somnul scurt în timpul zilei este benefic pentru creier

Cercetările arată că siestele pot fi benefice pentru adulți, însă nu pentru toți. De exemplu, dacă acestea durează mai mult de o oră pot avea efecte negative. Potrivit cercetătorilor, cel mai bine este să nu dormi mai mult de 30 de minute la prânz.

Pe de altă parte, experții spun că somnul ajută creierul să se mențină sănătos pe măsură ce trece timpul. Studiul apărut în revista Sleep Health a scos la iveală faptul că participanții care dormeau în mod obișnuit aveau un volum total al creierului mai mare.

„Constatările noastre sugerează că, pentru unii oameni, somnul scurt în timpul zilei poate fi o parte a puzzle-ului care ar putea ajuta la păstrarea sănătății creierului pe măsură ce îmbătrânim”, a transmis Victoria Garfield, cercetător principal la University College London.