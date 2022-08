De ce este singură Claudia Pavel și cât contează banii pentru ea: „Sunt liberă, așa cum voi fi întotdeauna”

Claudia Pavel, cunoscută sub numele de Cream, a spus ce importanță au banii pentru ea, cum i-a schimbat viața venirea pe lume a fiului său, dar și care este motivul pentru care nu este interesată să își facă o relație.

Claudia Pavel, declarații despre bani și viața personală. Artista nu este interesată să-și facă o relație

Invitată , Claudia Pavel a fost întrebată cum ar reacționa dacă ar primi moștenire 1 milion de euro, iar artista nu s-a sfiit să recunoască faptul că ar fi fericită și a afirmat că, în cazul său, banii aduc fericirea.

ADVERTISEMENT

„Banii sunt o unealtă. Trebuie să avem bani să trăim, să ne cumpărăm mâncare, să stăm în casa în care trăim, să conducem mașina în care ne simțim în siguranță, să ne creștem copiii fără lipsuri. M-aș bucura și de 100 de milioane”, a declarat Claudia Pavel.

În anul 2012 a devenit mama unui băiețel, însă la scurt timp s-a despărțit de tatăl copilului său. În prezent, artista nu are o relație și spune că situația nu se va schimba curând.

ADVERTISEMENT

„În momentul de față sunt liberă, așa cum voi fi întotdeauna. Și nu are legătură cu relația. Cred în iubire, dar nu are nicio legătură cu lipsirea de libertate. Sunt liberă cum m-a lăsat Dumnezeu, cum m-au lăsat părinții mei și așa o să mă duc”, a spus Cream.

Pe de altă parte, Claudia Pavel a afirmat că nu știe dacă este ceva ce nu i-ar putea ierta omului pe care îl iubește și că cel mai important este să o facă fericită.

ADVERTISEMENT

„Eu am regula unui lucru bun. Omul ăla trebuie să aibă un lucru bun. Dacă lucrul ăla, mă împlinește pe mine, este posibil să iert anumite lucruri. Dar asta spun acum, când nu sunt îndrăgostită. Am învățat ca niciodată să nu spun niciodată. Când am spus, exact aia m-am dus și am făcut”, a adăugat vedeta.

Cum a schimbat-o pe Claudia Pavel venirea pe lume a fiului său: „M-am așezat la casa mea când am rămas gravidă”

Claudia Pavel a susținut că niciodată nu a visat să fie mamă și să aibă o familie, fiind încă de mică axată pe carieră, la îndemnul mamei sale, care întotdeauna i-a spus să fie independentă.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu-l are alături pe tatăl fiului său, Cream nu se consideră mamă singură, deoarece familia o susține încă din prima zi.

ADVERTISEMENT

„Eu m-am așezat la casa mea când am rămas gravidă cu băiețelul meu. Cred că nu există un termen. Cred că fiecare are drumul lui în viață.

Ăsta este cel mai rău lucru din lume, să te compari cu cineva. Eu mi-am dorit pentru prima oară un copil exact cu câteva luni înainte să se nască fiul meu. Până atunci, am fost convinsă că eu voi fi genul de carieristă care va înfia”, a afirmat Claudia Pavel.

Totodată, artista a mărturisit că venirea pe lume a lui Noah a ajutat-o să se maturizeze și să privească viața cu alți ochi.

„Înainte să-l am pe Noah, au fost multe momente în care am simțit că nu mai pot, dar după ce l-am avut pe el, a venit și cu o lobotomie și cu o schimbare totală. Înainte, eram în fluturaș, o artistă care zbura și, în momentul în care l-am avut pe el, am devenit mama lui și a fost cel mai frumos moment din viața mea. Am simțit fericire în fiecare zi a vieții mele, dar a fost și înfricoșător”, a susținut solista.