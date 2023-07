De ce latră câinele tău foarte mult? Ce mesaj încearcă să-ți transmită, de fapt. Explicația e uimitoare

Te-ai întrebat vreodată de ce latră câinele tău foarte mult? Multe persoane se gândesc că animalul de companie vrea să spună ceva. Care este realitate? Vei fi surprins când vei afla explicația unui astfel de gest, dar și ce ai de făcut.

De ce latră câinele tău foarte mult

Cei care au câini știu foarte bine că sunt momente în care aceștia pot lătra. Uneori, lătratul durează prea mult, alteori e mai ascuțit. De asemenea, sunt și cazuri în care gestul poate să devină deranjant.

ADVERTISEMENT

Iar acest lucru se aplică în special în cazul vecinilor. Nu de puține ori aceștia ajung să se plângă de cât de mult latră câinele tău. Iată că Ryan Neile, șef al departamentului comportamental al organizației caritabile pentru bunăstarea animalelor Blue Cross, a vorbit despre acest aspect.

Potrivit acestuia, pentru un câine, lătratul este un comportament normal. Drept urmare, oricine consideră că latră prea mult câinele, ar fi bine să se pregătescă și pentru astfel de situații.

ADVERTISEMENT

„Lătratul este un comportament normal pentru câini, așa că nu te poți aștepta să nu latre deloc”, spune dr. Zazie Todd, autorul cărții ”Wag: The Science of Making Your Dog Happy”.

Aceasta vine însă și cu un sfat pentru cei acre sunt în situația în care câinele latră foarte mult. În primul rând contează situațiile în care acesta se comportă așa. Nu trebuie să țipăm la câine când latră,

ADVERTISEMENT

De asemenea, nici zgarda de dresaj nu este soluția. Ce sfaturi are însă expertul? În cazul în care latră prea mult câinele tău, încurajează-l cu dulciuri, sau sarcini ușoare. Joacă-te cu el, ori trimite-l la locul locului.

Ce trebuie său faci cu animalul tău de companie

Mai suni și câini care latră pentru că vor atenție. În acest moment, mulți au tendința să țipe la ei. Realitatea ar fi că trebuie să fim alături de patrupezii noștri și

Iar dacă nici acest lucru nu funcționează, de abia apoi se pune problema de a apela la un dresor, spune expertul. Ce rase de câini sunt extrem de zgomotoși? În primul rând câinii de talie mică.

ADVERTISEMENT

Printre aceștia se numără Jack Russel, chihuahua, dar și bichonii. De cealaltă parte, cele mai liniștite rase de câini, pe care ai șansa să le auzi rar lătrând sunt labradorii, cavalier king charles, dar și Chiba inu.

Sunt însă și câini care pur și simplu vor să se facă auziți. Iar asta înseamnă că au nevoie de atenția noastră, ori de plimbări sau antrenamente, nicidecum de o atitudine negativă. Astfel, evită să îți pedepsești animalul de companie dacă latră.

„Indiferent de rase, unii câini sunt doar vorbăreți, așa că este bine să ne uităm de ce vorbesc și să ne gândim dacă comportamentul are legătură cu ceva ce putem schimba.

Dacă câinele tău latră foarte mult, poate exista un motiv care nu este evident, cum ar fi sub exercițiul fizic sau el răspunde la unele zgomote exterioare pe care este posibil să nu le fi înțeles.””, sugerează Root-Gutteridge.