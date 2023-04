De ce nicio dietă nu conține carne de porc. Adevăratul motiv, spus de specialiști

De ce nicio dietă nu conține carne de porc. Specialiștii au vorbit acum despre adevăratul motiv. Iată de ce nu ar trebui să consumăm această carne.

De ce nicio dietă nu conține carne de porc, de fapt

Poate că ați ținut vreodată o dietă sau chiar mai multe și niciuna dintre ele nu conținea și . Dacă am sta să analizăm dietele din toată lumea am vedea că ele sunt mai mult axate pe carne de pui și pește, iar cea de porc nu este niciodată recomandată.

ADVERTISEMENT

Motivul este unul simplu, după cum a spus specialistul prof. dr. Gabriel Ioan Prada, director medical al Institutului „Ana Aslan“, la

Specialistul spune că are o problemă simplă care nu o face bună pentru dietă. Carnea de porc conține grăsime polisaturată printre mușchi. Astfel, cineva care vrea să dea jos din kilograme nu ar trebui să mănânce carne ce deja are grăsime pe ea.

ADVERTISEMENT

„Știți de ce (n.r nu e carnea de porc în nicio dietă)? Pentru că are o problemă! Ea are foarte multă grăsime poli-saturată care e intercalată printre fibrele musculare. Are multă, multă grăsime“, a adăugat medicul.

Ce spune specialistul despre rasa mangalița

Chiar dacă este mai scumpă și considerată mai bună, nici carnea de porc mangalița nu este mai potrivită pentru o dietă. Are mai puțină grăsime decât la alte rase de porci, dar tot nu este recomandată.

ADVERTISEMENT

Desigur, cel mai important lucru este să mănânci consistent pentru a-i aduce corpului tău energie și inclusiv carnea de porc poate fi consumată. Doar că trebuie să avem o grijă specială cu ea pentru că nu este bună în dietă.

„Mangalița e mai avantajoasă, dar nu e perfectă, pentru că și acolo există grăsime. E mai puțină, într-adevăr, decât la alte rase de porci. De aceea carnea de porc nu este recomandată.

ADVERTISEMENT

Sigur, nu e bine să mănânci în fiecare zi, dar uneori poți să mai mănânci carne. Dietele astea exagerate nu sunt foarte bune!“, a spus prof. dr. Gabriel Ioan Prada.