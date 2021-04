Mihai Voropchievici nu a apărut la emisiunea „Adevăruri Ascunse” de la Antena 3, în ediția difuzată sâmbătă, 24 aprilie 2021. Telespectatorii s-au întrebat de ce a lipsit acesta de pe micile ecrane, iar motivul l-a explicat chiar el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celebrul numerolog a fost plasat în carantină după ce soția lui a fost infectată cu coronavirus, chiar dacă el nu are nimic. Din fericire, amândoi sunt bine și se află acasă în momentul de față.

Mihai Voropchievici a explicat cum își ocupă cei doi timpul, fiind acum nevoiți să stea departe de lumea de afară pentru a nu-i infecta și pe cei dragi. ț

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De ce nu a apărut Mihai Voropchievici la emisiunea de la Antena 3. Ce a pățit celebrul numerolog

Numerologul a făcut și el două teste care au ieșit negative, însă va sta în carantină împreună cu partenera sa de viață, desfășurând acum activități din izolare.

„Eu sunt cel care nu am, dar dacă sunt în contact cu cei care au am încurcat-o şi eu, stau cuminte acum. Eu sunt negativ, am făcut două teste. E foarte important. Unul din patru, atât a fost. Doamna de lângă mine, doamna de acasă. Este ok, e o pasă pe care o trecem uşor.

ADVERTISEMENT

Mulţumim lui Dumnezeu. Nu e ceva care să ne dea peste cap. Dar asta este, unde-i lege nu-i tocmeală. Stăm la televizor.

Toate măsurătorile pe care le-am făcut au fost în parametri. Sunt în carantină şi sunt în garanţie. De ce să îmi fie teamă? Drac mort şi raţă înecată nu ai să vezi niciodată. Suntem toţi, păcătoşii din casă, toţi patru, avem un tonus extraordinar. Mergem mai departe, mai scriem la cărticică, mai jucăm un joc de societate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cred că l-am adus (n.r. virusul) de peste mări şi ţări. În urmă cu vreo două-trei săptămâni. Cine ştie de unde?

Simptome nu am avut şi dacă am simţit că a fost ceva în neregulă un pic, o durere în spate, o tuse, a trebuit să facem un test. Cea mică, ea este autoarea, a venit cu testele, ei sunt şi vaccinaţi”, a declarat Mihai Voropchievici pentru Antena 3, în urmă cu câteva zile.

ADVERTISEMENT