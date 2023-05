De ce nu a avut Draga Olteanu Matei copii. Actrița a fost căsătorită de trei ori

Draga Olteanu Matei a fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe a teatrului românesc. Mereu se declara fericită când urca pe scenă, în fața publicului. Avea un talent aparte de a-și interpreta rolurile, iar umorul său nu putea fi trecut cu vederea. În pofida succesului în carieră, Draga Olteanu Matei nu a lăsat în urma sa moștenitori.

Din ce motiv Draga Olteanu Matei nu a devenit mamă. Ce spunea îndrăgita actriță

În plan sentimental, Draga Olteanu Matei nu a stat prea bine. S-a căsătorit de trei ori, în speranța unei iubiri sincere. Primele două mariaje i-au eșuat din cauza infidelităților foștilor lor. Abia a treia căsnicie a fost cea care a împlinit-o, cea cu medicul Ion Matei, însă acesta a murit în 2014.

”Eu şi soţul meu suntem o singură persoană şi trăim fiecare moment împreună, clipă de clipă; sigur că trecem prin necazurile vârstei, că ajungi să nu mai vezi bine, să nu mai auzi bine, să te doară picioarele”, spunea actrița în perioada vieții sale.

Mai mult, în ultimii ani de viață s-a retras departe de Capitală, locul unde s-a născut de altfel. Fiind fascinată de Piatra Neamț, s-a mutat aici până ce a plecat din această lume.

În niciuna dintre căsnicii, Draga Olteanu Matei nu a devenit mamă. Mulți dintre fani s-au întrebat din ce cauză, iar la un moment dat ea a explicat motivul. La mijloc a fost vorba despre simpla sa dorință de a nu face copii, deși îi plăceau foarte mult.

”Eu nu am vrut să fac copii niciodată. Îmi sunt foarte dragi, dar nu mi-am dorit pentru că eu cred o treabă pe care nu vreau s-o spun în public, pentru că ar fi foarte decepţionate mamele. Dar amintesc un proverb bătrânesc foarte înţelept: Cine are să-i trăiască, cine nu să nu-şi dorească. În zilele noastre ar trebui să ne gândim la partea a doua a proverbului”, explica actrița.

Draga Olteanu Matei s-a gândit la adopție, însă a renunțat și la această idee

Draga Olteanu Matei mai spunea și că s-a gândit la varianta adopției, dar și-a dat seama că nu avea timp suficient pentru a crește copilul și nici resursele necesare pentru a-i asigura o educație bună. Totodată, a avut și momente când se simțea vinovată de faptul că nu-și dorea să fie mamă. Drept urmare, a luat legătura cu preoți, care i-au oferit iertare, înțelegând-o.

”Am vorbit şi cu preoții despre acest subiect. Toți cei cu care am vorbit m-au înțeles, cu toate că nu sunt de acord. M-au înțeles și m-au iertat. Eu sper să mă ierte și Dumnezeu că nu am vrut copil”, mărturisea actrița în emisiunea ”Dincolo de aparențe”, de la Antena Stars.

Draga Olteanu Matei a murit în 2020. Care a fost cauza decesului

Draga Olteanu Matei a murit la vârsta de 87 de ani, în 2020, la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, aici fiind transferată de la Spitalul Județean Piatra Neamț. Cauza decesului a fost o hemoragie digestivă superioară. Mormântul său se află acum la Cimitirul Eternitatea din Piatra Neamț. iar unul dintre cele mai cunoscute roluri ale ei este cel al ”Vetei” din ”Nea Mărin miliardar”.