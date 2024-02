De ce nu are Sânziana Negru de la America Express copii. Fosta lui Smiley se iubește cu o vedetă Antena 1 și face dezvăluiri cutremurătoare

Sânziana Negru și-a deschis sufletul, miercuri, în cadrul unui podcast, și a făcut mărturisiri sincere despre viața personală. Creatoarea de conținut și, în același timp, câștigătoarea America Express 2023, a spus de ce nu și-a întemeiat încă o familie.

Sânziana Negru își dorește o familie. De ce nu are până acum copii

și o dorință arzătoare de a fi mamă. Și-a dat seama că i-ar plăcea să ajungă și în această postură de curând. Este de părere că mama sa a influențat-o foarte mult în a rămâne însărcinată până în prezent.

ADVERTISEMENT

Invitată în podcastul lui Mihai Morar, ”Fain și Simplu” , , mai exact de când și-a pierdut tatăl. În timpul ședințelor a ajuns la concluzia că mama sa i-a pus bariere în a aduce un copil pe lume până la cei 36 de ani, deoarece aceasta nu a avut o copilărie prea fericită.

Sânziana Negru, oprită de mama sa să rămână însărcinată

Sânziana Negru a primit adesea sfaturi de la cea care a adus-o pe lume să nu facă prea devreme copii, din cauză că viața i se va schimba radical, o va lua pe nepregătite și nu se va mai putea ocupa de visurile sale. Cu toate acestea, vedeta nu este supărată pe mamă, deoarece a înțeles de ce a reținut-o, oarecum: din nevoia de a o ști în siguranță tot timpul.

ADVERTISEMENT

”Cred că ideea de familie completă am avut-o mult mai aproape de momentul nostru (filmarea podcastului, n.r) prezent, pentru că mama mi-a zis foarte mult timp: ‘Copiii îți schimbă prezentul’/ ‘Copiii îți schimbă viața complet, tu nu o să mai fii nimic. Mai ai timp. Asta e așa o capcană foarte mare. Tu nu știi cum e să îți crești copiii’, ca să mă protejeze.

Mama este primul copil dintr-o familie de 8 copii. Având 7 frați, ea în copilăria ei i-a crescut pe ceilalți. Era cea mai mare. Cred că i s-a furat copilăria. Cumva nu și-a dorit același lucru pentru mine. Și-a dorit să copilăresc cât mai mult.

ADVERTISEMENT

Și, Slavă Domnului, am copilărit până pe la 30 și ceva de ani când am înțeleș că la 30 nu prea e bine să copilărești. E bine, dar nu în sensul ăsta de familie și bine că am înțeles abia acum treaba asta. Am ajuns să-mi doresc pentru mine să creez mai departe bazele: familie, copii și așa mai departe.

Nu știu dacă am fugit până acum de asta. Inconștient, da, am fugit. Aveam cuvintele mamei în cap. Și mi-a fost foarte frică. Mă gândeam cine o să fiu (…) Sapă la terapie, descoperă ce, cum”, au fost o parte din cuvintele Sânzianei Negru din

ADVERTISEMENT

Cu cine este împreună acum Sânziana Negru

Sânziana Negru pare împlinită în plan sentimental acum. De aproape un an formează un cuplu cu actorul Ștefan Floroaica. Acesta s-a remarcat publicului prin apariția în serialul ”Lia-Soția soțului meu”, difuzat pe Antena 1. Aici a impresionat atât prin rolul lui Petru Vornicu, cât și prin fizicul său.

Multe doamne și domnișoare au constatat șarmul lui Ștefan Floroaica, care pentru o perioadă a păstrat secretă povestea de iubire cu Sânziana Negru. În cele din urmă, relația lor a ieșit la iveală, ei s-au mutat împreună și par a fi fericiți unul cu altul, așa cum apare pe conturile lor de socializare.

Ștefan Floroaica a fost și semifinalist la Exatlon, dar e și multiplu medaliat la Campionatul Național de Brazilian Jiu Jitsu. O altă relație cunoscută a Sânzianei Negru este cea de la începutul anilor 2000. Pe atunci era împreumă cu Smiley. Doi ani au stat aceștia unul lângă altul, după care au rămas doar în relații amiabile.