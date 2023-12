A spus-o abia acum, după terminarea America Express! Pe cine nu a suportat Sânziana Negru în competiție

Sânziana Negru, una din câștigătoarele America Express 2024 a rupt tăcerea! Influencerița a dezvăluit numele concurenților care n-au fost pe placul ei. Este vorba de un cuplu care a primit destul de multe critici și din partea telespectatorilor concursului de la Antena 1.

Sânziana Negru a spus ce echipă nu i-a plăcut la America Express

Pe 27 decembrie 2023, anunța câștigătoarele America Express: Laura Giurcanu și Sânziana Negru. De-a lungul competiției, cele două vedete din mediul online au dat dovadă de o determinare de invidiat. Ambiția lor le-a adus premiul mult visat.

Pe parcursul show-ului, cele două au preferat să își vadă de lungul nasului, concentrându-se pe fiecare probă la care au fost supuse. Acum, la câteva luni buni după încheierea filmărilor de la America Express, Sânziana Negru și-a făcut curaj și a rostit numele celor pe care nu prea i-a avut la suflet.

Este vorba de perechea formată din și iubitul ei, Mike. Fără să intre în detalii, poate ca să nu iște vreun conflict de pomană, Sânzi a spus că ei doi sunt cei pe care nu i-a prea ”halit” pe Drumul Soarelui.

„Real, real, nu am nimic cu nimeni. E un show… dar lăsând PR-ul la o parte… Cred că de Iulia și Mike îmi place cel mai puțin. Nu îmi place de ei doi”, a spus Sânziana Negru de la America Express în

După terminarea America Express, Sânziana Negru a ținut să scrie câteva cuvinte despre ce a însemnat experiența asta pentru ea. A făcut-o pe Instagram. Pe platforma de socializare le-a mulțumit tuturor susținătorilor pentru sprijin.

Experiența din America a însemnat enorm pentru influenceriță

„S-a încheiat cea mai intensă, grea și frumoasă experiență de viață pe care am trăit-o vreodată. Iar noi am câștigat. Dar trofeul îl merită în egală măsură și echipele cu care am jucat etapa finală.

A fost o reală plăcere să vă descoperim și să învățăm de la voi ce înseamnă să ai 20 de ani și să fii extrem de răbdător, cumpătat și extrem de competitiv. Sau ce înseamnă să ai o relație de 17 ani și să formezi REAL o echipă în orice”, a scris Sânziana Negru după finala America Express.