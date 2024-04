De ce nu s-a însurat Cătălin Cazacu, vedeta Antenelor: ”Nu am nevoie de altcineva”

Cătălin Cazacu, celebrul campion la motociclism și co-prezentatorul de la Xtra Night Show ne spune care este singurul lucru peste care nu ar putea trece într-o relație de iubire.

Cătălin Cazacu, cel mai cunoscut burlac din Romania, ne spune ce nu acceptă niciodată într-o relație

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, , celebrul campion la motociclism și cel mai cunoscut burlac din România ne spune ce nu ar vrea să facă femeia de lângă el.

ADVERTISEMENT

Cătălin Cazacu s-a apucat de motociclism pe când avea 7 ani și, până acum, și-a rupt 54 de oase în accidentele pe care le-a suferit. Celebrul burlac ne spune care este motivul pentru care nu vrea să se căsătorească și aflăm ce relație are cu fiul lui, Andrei.

Cătălin Cazacu: “Aventura a început la 7 ani”

Când te-ai urcat prima dată pe motocicletă? Ce au zis, atunci, părinții tăi?

-Nu știu ce au zis ai mei pentru că m-am născut direct pe motocicletă. Eu am fost găsit de un antrenor pentru că îmi plăcea să mă dau pe carturi, pe 4 roți adică. M-a pus pe motocicletă și le-a spus alor mei că ar fi păcat să nu mă lase să fac chestia asta.

ADVERTISEMENT

Aventura a început la 7 ani. Ideea este că nu începutul a fost greu pentru ei, mai mult ce a urmat după aceea pentru că odată cu cele 54 de oase rupte ale mele au venit la pachet și multe accidente. Moment în care îmi dau seama ca nu e ușor să fii părinte, eu trecând prin aceeași chestie acum.

“Am 54 de oase rupte”

Nu e ușor lucru să fii campion la motociclism. De câte ori te-ai accidentat?

-Se spune că trebuie să te ridici cu o dată mai mult decât ai căzut. Da, eu am avut noroc să fac un sport periculos sau foarte periculos. Am fost în așa fel crescut încât să accept pericolul suprem pe care-l are acest sport.

ADVERTISEMENT

În decursul timpului am văzut accidente mortale, vreo 7 la număr, o parte din ei au fost chiar prieteni de ai mei. Eu am 54 de oase rupte, accidentele nu le-am numărat, dar sunt clar mai multe de atât. Eu am o vorbă, nu poți să stai în ploaie fără să te uzi.

Ai început cu fotbalul, totuși. De ce ai renunțat și ai trecut la motoare?

-Am diplomă de fotbalist, asta sunt de meserie pentru că am terminat liceul sportiv. Nu aveau secție de motociclism așa că a trebuit să termin secția de fotbal și asta e meseria mea. Nu am jucat fotbal, nu m-am uitat la un meci niciodată și nu am absolut nicio atragere față de acest sport.

ADVERTISEMENT

“Nu am nevoie de nimeni altcineva”

Ai avut multe relații, cu multe femei superbe, dar lucrurile n-au mers. Este vorba de puțin ghinion sau încă nu a apărut persoana potrivită?

-Nu știu dacă am avut multe relații. Am 39 de ani și nu am fost căsătorit niciodată ceea ce înseamnă că tot timpul am preferat să păstrez, într-o relație, partea frumoasă. Când lucrurile nu au mai mers am preferat să ne despărțim. Nu condamn oamenii care se căsătoresc, dar le plâng de milă (râde, n.red.). Glumesc. Se căsătoresc și rămân împreună ca să-și facă zile fripte unul altuia chiar dacă nu se mai iubesc.

Eu mereu am fost de părere că am venit singuri pe lume, așa plecăm și că, între timp, vreau doar să fiu fericit. Dacă azi suntem împreună și mâine nu, nu suntem obligați la nimic. Nu cred că este vorba de ghinion pentru că eu am trăit foarte multe clipe frumoase și, între timp, am reușit și să mă împac, să mă cunosc pe mine și să-mi placă să trăiesc cu mine. Nu am nevoie de nimeni altcineva ca să fiu fericit.

Cum ar trebui să fie, pentru tine și personalitatea ta, femeia perfectă?

-Nu cred că există femeia perfectă la fel cum cred că eu sunt perfect și că asta e singur meu defect, că sunt prea perfect. Glumesc. Viața m-a învățat că ce e azi perfect peste două zile poate a fie defect.

Cătălin Cazacu nu poate trece peste infidelitate

Care este singurul lucru peste care nu ai putea să treci într-o relație?

-Pot să trec peste multe dar singurul lucru peste care nu pot să trec este infidelitatea. Și nu neapărat infidelitatea consumată ci doar faptul că atenția noastră se duce în altă direcție. Asta, pentru mine, este un moment în care nu pot merge mai departe.

Primii 7 ani de viață i-ai petrecut la bunici. Ce au însemnat ei pentru tine, care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de la ei?

-Cred că așa cum era structurată societatea pe vremea aceea avea și părți bune. Faptul că o mare parte din generația mea am crescut la bunici ne-a făcut să știm ce înseamnă să fim iubiți. Să petrecem timp cu bunici noștri pentru că astăzi văd că noi, față de copiii noștri, suntem teoretic apropiați. Încercând însă să și muncim nu avem cum să stăm atât de aproape de ei.

În primul rând am învățat să fiu ordonat, ceea ce nu mi-a rămas până acum. Să ascult, că milităria stă în pod, dar cred că cel mai important este că am învățat să iubesc, pentru că eu știam că ei mă iubesc,

“Liceul a fost începutul vieții”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Liceul a fost începutul vieții mele pentru că am aceeași prieteni pe care i-am avut în liceu sau după. Am lipsit mult, m-a ajutat faptul că făceam un liceu sportiv și eram înțeleși când plecam la competiții.

Deja începusem să repar motociclete, eram ușor ușor mai rebel decât introvertit și a fost o perioada ușoară, așa o văd eu. Fiind la un liceu sportiv ni se treceau multe cu vederea atâta timp cât făceam performanță.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Nu știu când m-am îndrăgostit prima dată. Cred că de motocicletă m-a îndrăgostit prima oară. De fapt nici nu știu când m-am îndrăgostit ultima oară. Mă îndrăgostesc des, ceea ce îmi place la mine, pentru că înseamnă că sunt credul.

Cătălin Cazacu a câștigat primii bani reparând motociclete

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Am început să fac bani destul de devreme pentru că, de la 7 ani, stând printre motoare, am învățat destul de repede să le repar. Pe vremea aceea nu avea multă lume această deprindere așa că am început să și câștig bani din asta.

Ca și chestii pe care mi le luam… Clar erau lucruri pentru motocicletă, toți banii mei din tinerețe și a doua parte a tinereții, până nu demult, s-au dus doar în motociclete. Ceea ce, judecând paralele cu vremurile astea, m-a împiedicat să fac alte prostii pe care tineretul din ziua de azi le face.

“Tăticul Cătălin este mai mult fratele Cătălin”

Cum este tăticul Cătălin? De câte ori îl vezi pe Andrei?

-Tăticul Cătălin este mai mult fratele Cătălin fiind atât de apropiat de vârstă de fiul meu, avem o relație deschisă și spun eu, corectă. Îmi pare rău că nu-l văd atât de des pe cât aș putea. Trăiește împreună cu bunicii lui, se va muta la Timișoara cât de curând. El știe că tatăl lui muncește, că îl iubește, așa cum știe că și mama lui îl iubește.

Noi muncim ca să-i facem lui un viitor și, bineînțeles, ca să putem să facem ceva cu viețile noastre. Și el trebuie să știe că, foarte curând, îl așteaptă viața. Când o va lua în piept va vedea că e mișto să te joci, dar viața, uneori, e dură. Noi încercăm să-l pregătim pentru chestia asta.

Ce vă place să faceți atunci când sunteți împreună?

-Complicat de spus. De la an la an se schimbă lucrurile. Dacă acum 2 ani de zile mergeam să ne jucăm în mall la jocurile electronice, acum un an am început să mergem să ne dăm cu carturile și să ne întrecem.

Ușor, ușor în prezent ne place să vorbim apoi fiecare să meargă la gagica lui pentru că, mai nou, este foarte îndrăgostit. Are iubită și trebuie să petreacă timp cu ea.

Cătălin Cazacu despre XNS: “Cred că sunt foarte norocos”

Cum merge emisiunea, cum te înțelegi cu colegii tăi?

-Cred că sunt foarte norocos, am doi colegi minunați, și Andrei. Împreună, în aproape 3 ani de zile, am făcut cam 800, 900 de emisiuni. Cred eu că, în momentul de față, suntem cel mai sudat trio de prezentatori și că putem face absolut orice împreună. Am încredere și în ei, cred că indiferent în ce direcție o vor lua drumurile noastre vom rămâne la fel.

Îmi doresc ca și în următoarele proiecte din viața mea să nu se strice această echipă mișto. Legat de Dan Capatos pot să spun că fiecare zi pe care o petrec lângă el nu poate decât să mă bucure și să mulțumesc pentru că pot învață de la cei mai buni.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

-Nu știu să spun despre momentele grele, le uit. Asta este super puterea mea, uit. Dacă e să-i dau o pedeapsă cuiva, cea mai mare pedeapsă ar fi să-l uit.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Am frică de înălțime și, din cauza acestui lucru, m-am apucat să învăț ca să-mi iau brevetul de pilot.

“Nu vreau că femeia care va sta lângă mine să știe să gătească”

Îți place să gătești?

-Nu-mi place să gătesc, nu știu și nu vreau. Nu vreau că femeia care va sta lângă mine să știe să gătească. Îmi place foarte tare că există atâtea aplicații unde îți poți comandă mâncare. Mi-am făcut un restaurant tocmai că să nu fiu nevoit să gătesc niciodată.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Celebritatea la mine a fost foarte abruptă pentru că am plecat pe o insulă într-o zi, un necunoscut, apoi m-am întors omul momentului. De atunci am avut, în perioada aceea, multe momente în care mi se părea că sunt un zeu.

Mă bucur că nu mi s-a urcat la cap, am rămas tot timpul un om umil, același om simplu. Mi se pare că termenul de vedetă în România nu există. Datoria mea este să fiu ca oamenii de lângă mine pentru că, datorită lor, eu sunt unde sunt, pentru că ei deschid televizorul.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Nici vorbă, dacă ar fi s-o iau de la început le-aș repeta pe toate, încă o dată. Doar așa înveți, din greșeli, repetându-le.