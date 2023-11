Lacrimile de crocodil ale lui Popescu nu i-au impresionat pe analiștii FANATIK SUPERLIGA, care s-au amuzat pe seama comportamentului acestui fotbalist. Mai mult, jurnalistul Andrei Vochin l-a trimis pe Popescu la psiholog, fiind convins că fotbalistul celor de la FCSB riscă să își rateze cariera dacă o ține tot așa.

De ce plânge Tavi Popescu? „Poate vrea să-l vadă și Gigi. Cum să-l pui căpitan?”

Ca și context, la finalul partidei FCSB – Rapid, scor 1-2, jucătorii celor de la FCSB s-au dus la Peluza Nord, unde fanii le-au strigat ”rușine să vă fie”. Vizibil emoționat, Octavian Popescu a izbucnit în lacrimi, însă Horia Ivanovici și invitații săi nu au fost extrem de impresionați de acest moment de vulnerabilitate al jucătorului.

ADVERTISEMENT

”Ce e cu plângăcioșii ăștia. Pe bune, voi plângeați? Îți dai seama, Tavi Popescu cu banderola pe braț, plângând în hohote după meci, având banderola pe braț. Și când se întoarce la vestiare, îl întreabă colegii ce s-a întâmplat, căpitane? Găteau cu ceapă în rândul trei? De ce plânge? Ce-s cu bocetele ăstea?”, s-a întrebat, retoric, Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA.

”Noi l-am prins pe Lăcă, când țipa Lăcă în vestiar îngheța și vestiarul advers. Le era frică și lor să iasă pe teren. Asta cu liderul, liderul se naște, nu poți să impui. Îl pusese pe Tavi Popescu căpitan, să fie lider. Problema e că FCSB nu are lider pe bancă. Popescu e emotiv, în loc să fie mai înrăit, el plânge. Probabil o face pentru Gigi, dar mai ales pentru suporteri, să vadă suporterii”, a replicat și Vivi Răchită.

ADVERTISEMENT

La rândul său, ”Cobra” Adi Ilie a remarcat cum Tavi Popescu nu a jucat mare lucru cu Rapid și nu a dat dovadă de agresivitate pe teren, însă și-a descărcat nervii pe o ”pancartă”. ”Știți că era să se accidenteze, a dat în pancartă, putea să-și rupă piciorul, așa am dat eu într-un zi de nervi. În jucătorii rapidiști n-ar fi dat. Așa e firea lui”, s-a amuzat Ilie.

Andrei Vochin îl trimite la psiholog pe Tavi Popescu

Deși Horia Ivanovici a insistat că lacrimile de crocodil ale lui Popescu au fost doar pentru a-l impresiona pe Gigi Becali, jurnalistul Andrei Vochin crede că Tavi Popescu are nevoie urgentă de psiholog. ”Lui i s-a transmis foarte clar că e la limita cartonașului, nu cumva să ia cartonaș. A luat cartonaș dintr-o prostie a lui, nu era fază de joc să ajute echipa. Probabil că și-a dat seama că a mai făcut și o prostie.

ADVERTISEMENT

Eu le spun tuturor fotbaliștilor să meargă la specialiști. Ei îi cred pe antrenorii care spun că nu au nevoie de psihologi. Băi băieți, ca să facă lucrul ăla trebuie să mergi la școală. Măcar la treburile cu psihologul, cu doctorul, cu nutriționistul lăsați specialiștii să lucreze. Oamenii ăia care au muncit, au fost la școală, au învățat, nu au fost speriați de cărți. Sportivii de mare performanță trebuie să se lase ajutați de specialiști”, a explicat Vochin.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

De ce plânge Tavi Popescu? Răspunsul lui Adi Ilie