De ce s-a despărţit Larisa Iordache de iubit. Suferinţa prin care a trecut fosta gimnastă: “De aia am şi slăbit”

Larisa Iordache a explicat motivul pentru care s-a despărțit de iubit. Fosta gimnastă a avut o relație de doi ani. Ea și fostul partener au decis să meargă pe drumuri separate.

De ce s-a despărțit Larisa Iordache de iubit

Sportiva a explicat că nu mai rezona deloc cu fostul partener, acesta fiind de doi ani. Fiecare a decis să meargă pe propriul drum, aceasta fiind cea mai bună decizie pentru ambele părți.

Larisa Iordache spune că acum și-a revenit, însă a trecut printr-o perioadă foarte dificilă după despărțire.

Concurenta de la America Express a slăbit după ce s-a terminat relația cu fostul iubit. Despărțirea a fost în urmă cu câteva luni, dar acum se simte mult mai bine.

“Eu cu fostul meu iubit nu mai rezonam din foarte multe puncte de vedere, așa că ne-am despărțit după doi ani de relație.

Am constatat că trebuie să ne vedem fiecare de drumul nostru și să reușim pe ceea ce ne-am propus, plus că nu mai era iubirea aceea de care fiecare om are nevoie, dar acum sunt foarte bine, mi-am revenit.

La început a fost greu, bineînțeles, dar acum sunt bine! Ne-am despărțit de două luni jumătate – trei.

Am suferit după această despărțire, tocmai de aia am și slăbit, dar acum m-am echilibrat.”, a declarat Larisa Iordache pentru .

Fosta gimnastă a ajuns să cântărească acum aproape 45 de kilograme, după cum a declarat în cadrul aceluiași interviu.

În ultima perioadă, sportiva nu a mai avut foarte mult timp pentru ea, însă are grijă de aspectul fizic și face zilnic sport.

Cu ajutorul exercițiilor fizice, Larisa Iordache se menține în formă și poate mânca dulciuri fără să aibă probleme cu greutatea.

“Fac aproape zilnic sport, mă mișc, doar că trebuie să fac ceva mult mai serios pentru că merg la sală într-adevăr să pot mânca dulce.

Mănânc aproape în fiecare zi dulce, dulcele nu se pune pe coapse, ci se duce la suflețel.”, a mai declarat ea pentru sursa citată.

Larisa Iordache, concurentă la America Express

, emisiunea urmând să fie difuzată la Antena 1. Reality show-ul a fost filmat în această vară și vor putea fi văzute mai multe nume cunoscute din România.

Printre concurenți se numără și Cătălin Scărlătescu și iubita sa, Doina Teodoru. De asemenea, Andreea Bălan și Andreea Antonescu fac echipă în cel mai așteptat reality show de la Antena 1.