De ce s-a dus Craiova lui Rotaru în cap? „Nu poți să-ți bați joc de Ivan”

Oltenii nu au reușit să deslușească jocul oaspeților și au părăsit stadionul fără niciun punct. Vedeta Craiovei, Andrei Ivan, a fost rezervă și a intrat pe parcursul partidei în locul lui Markovic.

Andrei Ivan a ajuns rezervă de lux la Universitatea Craiova

“Poate să schimbe încă 10 antrenori de acum înainte. Cu toate că ieri, a avut doi fotbaliști, dacă nu sunt accidentați. Băi frate, nu te poți răzbuna pe Ivan dacă este fotbalist bun.

Îl are pe Ivan și pe Căpățână care ar trebui să joace titulari cu ei indiferent de antrenorul de echipă. Sunt jucători de viteză, jucători care dezechilibrează. L-a scos pe Ivan, nu ai văzut? O tâmpenie, ce e asta, Doamne ferește!”, a declarat Dumitru Dragomir.

Ivan și-a pierdut locul de titular după mai multe partide neconvingătoare. În etapa precedentă, contra celor din Voluntari, Ivan a rămas pe bancă pe întreaga durată a partidei. În acest an, vedeta Universității Craiova a jucat în 12 partide și a reușit să înscrie de 3 ori.

Universitatea Craiova se îndepărtează de titlu

“Nu îi merge un joc, nu îi merg două, dar îl lași să joace. Ce s-a întâmplat și cu Octavian Popescu. Ori din cauza femeilor, ori din cauză că nu a jucat, nu are continuitate. Dar măcar îl încearcă, alții nici măcar nu încearcă.

Rotaru mai stă la Craiova. Ăsta nu se răcește ușor. Și e un băiat deștept. Rotaru a avut și o educație, tatăl său a fost un om important. Este un tip destul de serios, nu cred că se retrage.

Poate să piardă, nu are cum să piardă cât are. Dacă se retrage din fotbal, e zero barat. Păi cine mai ești? Te apuci de concedii prin străinătate, ce să mai faci? Mese cu fripturi și fructe de mare. Te saturi, ce Dumnezeu”, a completat Dumitru Dragomir.

Oltenii au 22 de puncte și se află la 8 lungimi de liderul FCSB. Echipa lui Rotaru are 6 victorii, 4 egaluri și 3 înfrângeri în Superligă. Următorul meci este unul de foc. Universitatea o va întâlni pe Rapid, în deplasare.

