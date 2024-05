De ce s-a supărat Maradona, după ce Ion Marin i-a administrat un sec 5-0: „Avea 17 inși în stafful tehnic”

Ion Marin, unul dintre cei mai experimentați antrenori români, a povestit un episod în care s-a confruntat cu marele Diego Armando Maradona, la un meci din Golf, acolo unde cei doi au activat acum mai bine de zece ani.

Argentinianul avea un salariu anual de cinci milioane de dolari

S-a întâmplat în 2011, la doar câteva zile după ce Săpăligă a semnat cu Al Dubai, o echipă din Emiratele Arabe Unite. Soarta a făcut ca primul său meci la noua echipă să fie contra lui Al Wasl, echipă pregătită de Maradona.

Ion Marin și Al Dubai au dat peste cap toate pronosticurile și au câștigat cu un categoric 5-0, iar regretatul star argentinian n-a înțeles nimic din ce s-a întâmplat pe teren. El nu se aștepta să primească o asemenea corecție și a vrut să afle de la omologul său român care a fost secretul rezultatului.

„Am stat de vorbă și i-am spus că eu am experiență în fotbalul asiatic, că îl cunosc bine. El nu înțelegea cum de am venit de câteva zile și m-am adaptat așa repede. Maradona avea 17 inși în staff, nu-l informase nimeni despre mine și de aia era supărat. Un tip prietenos, am stat de vorbă la o cafea. Avea cinci milioane de dolari salariu”, a povestit Ion Marin la

Fostul dinamovist ajunsese la Dubai după o experiență de doi ani în Arabia Saudită, la Al Ettifaq, echipă antrenată acum de Steven Gerrard. Ulterior, al a antrenat în Golf încă șapte ani, la echipe din Emirate, Arabia Saaudită, Irak și Kuweit.

Pentru Maradona, care fusese selecționerul Argentinei la CM 2010, experiența la Al Wasl s-a terminat după un an, cu 23 de meciuri, dintre care 11 victorii, 3 egaluri și 9 înfrângeri. Apoi, fostul uriaș fotbalist a luat o pauză de antrenorat de cinci ani.

Maradona s-a întors pe banca tehnică, în 2017, tot în Emirate, la Fujairah, apoi a mers în Mexic, la Dorados de Sinaloa, iar ultima echipă antrenată a fost Gimnasia la Plata,

Maradona n-a câștigat niciun trofeu ca antrenor

Cariera de antrenor a lui Maradona a însemnat 140 de meciuri, 67 de victorii, 31 de egaluri și 42 de eșecuri. Uriaș ca fotbalist, Maradona n-a câștigat niciun trofeu ca antrenor, fiind catalogat ca un tehnician mediocru, a cărui imagine a fost exploatată.

Ion Marin s-a întors din Golf în 2019 și acum antrenează una dintre naționalele de juniori ale României. În vârstă de 69 de ani, Săpăligă a depășit o cumpănă teribilă, câștigând lupta cu o boală cumplită, depistată în stadiu incipient.