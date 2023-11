De ce să nu pui niciodată lămâie peste peștele fierbinte sau în supe. Ce se întâmplă, de fapt, cu acest ingredient cheie în multe rețete

Multe gospodine au obiceiul de a pune lămâie peste peștele fierbinte, gata scos din cuptor, sau în supe, având senzația că astfel gustul va fi mai intens sau pentru a preveni o stare de greață. Asta deoarece lămâia este considerată un tratament util pentru o astfel de problemă. Totuși, efectele acestui fruct nu sunt atât de benefice pe cât par.

De ce să nu mai pui lămâie peste peștele fierbinte în supe. Ce efect se produce

. Este utilizat atât în bucătărie, cât și în cosmetică. Multe femei apelează la el pentru tratamente faciale, ale părului sau ale unghiilor. Nu în ultimul rând, nutriționiștii îl recomandă să-l consumăm atunci când slăbim sau pentru a ne păstra greutatea.

, de aceea este adesea consumată. Însă, acest nutrient esențial corpului nostru dispare în contact cu un produs cald sau prea fierbinte. Căldura poate distruge efectele vitaminei C și astfel în mod eronat vom avea senzația că ne alimentăm sau că ne tratăm ca la carte.

”Folosirea lămâii este cu adevărat importantă în rutina de gătit. Lămâia este bogată în vitamina C, care este un nutrient esențial de care organismul are nevoie zilnic. Corpul nostru nu stochează și nu produce vitamina C.

Prin urmare, un aport zilnic de vitamina C este cu adevărat important pentru o sănătate bună și longevitate. Dar ce e important de înțeles despre vitamina C este că este un nutrient foarte sensibil.

Este ușor distrus de căldură. Acesta este motivul pentru care nu trebuie să puneți niciodată zeamă de lămâie peste sau în alimentele care sunt foarte fierbinți sau încă pe flacără”, spune nutriționista Juhi Kapoor

Lămâia își păstrează vitamina C în contact cu produsele reci

Drept urmare, este important să stoarcem sucul de lămâie sau să punem felii de lămâie peste produsele care au o temperatură constantă sau rece. În mod cert vei acumula vitamina C de care ai nevoie și care acum, în perioada sezonului rece, îți oferă o imunitate de fier.

Vitamina C contribuie la absorbția fierului din alimente. Așadar, consumați cât mai multă lămâie pentru a scăpa de oxidanți. Vi se va îmbunătăți digestia, tensiunea, structura pielii, a firelor de păr sau a unghiilor. De asemenea, puteți freca lămâie de zonele crăpate ale corpului și veți observa imediat un efect de hidratare.

Despre lămâie se mai consideră și că poate combate starea de oboseală. Este un plus de energie, de care ai nevoie dimineața, înainte de a merge la serviciu, de exemplu, sau când te pregătești pentru o călătorie mai lungă. Având în vedere cele menționate, este bine să ai tot timpul o lămâie prin preajmă, dar să nu o mai adaugi în preparatele calde sau fierbinți.