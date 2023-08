De unde a învățat fotbal Dan Șucu! Patronul Rapidului, elevul lui Răzvan Raț, la Imperiul Leilor

Răzvan Raț și Dan Șucu au făcut spectacol la filmările emisiunii Imperiul leilor! FANATIK vă prezintă imagini în exclusivitate din studioul în care s-au tras deja toate episoadele noului sezon, imagini în care doi dintre cei mai cunoscuți investitori din acest an uită de camerele de luat vederi! Se bucură, precum niște copii, de o minge de fotbal!

Răzvan Raț și Dan Șucu, la Imperiul Leilor ca pe terenul de fotbal

Noul sezon al emisiunii Imperiul Leilor a fost filmat deja. Telespectatorii PRO TV vor avea ocazia să descopere cele mai îndrăznețe idei de afaceri cu care românii s-au prezentat în fața juraților, în curând!

Anul ăsta, opt investitori au acceptat provocarea de a fi în primul rând pentru a găsi oamenii de afaceri ai viitorului. Întrucât au petrecut destul de multe ore la filmări, cei opt jurați am putea spune că au legat deja frumoase prietenii. E adevărat că mulți dintre ei se cunoșteau destul de bine și în afara acestui proiect tv. Chiar și așa, nu au avut, poate, ocazia să petreacă atât de mult timp împreună.

Și… ce pot face doi oameni ca să învingă plictiseala din pauzele de filmări? Unii socializează, alții mai îmbucă mici bunătăți, vorbesc la telefon sau… joacă fotbal!

Și Wargha Enayati s-a băgat pe ”gazon”!

Cu Răzvan Raț în preajmă, oricine și-ar fi dorit să schimbe două pase! Lucru pe care l-au făcut și Dan Șucu și dr. Wargha Enayati. În imaginile pe care FANATIK vi le prezintă în exclusivitate de pe platoul de filmare, veți observa voia bună și relaxarea investitorilor. E semn că s-ar putea să fi fost convinși de destul de mulți antreprenori cu ideile lor de afaceri. Sau, din contră, poate sunt bucuroși că nu au investit în vreo propunere proastă și au reușit să își salveze banii!

Show-ul în care telespectatorii îi vor putea urmări pe Răzvan Raț și Dan Șucu, printre alții, a ajuns anul acesta la cel de-al patrulea sezon. Din echipă mai fac parte Felix Pătrășcanu, Wargha Enayati, Cristina Bâtlan, Daniel Mischie, Dragoș Petrescu și Mircea Căpățînă.

Noul sezon este unul, așadar, plin de schimbări. Unul din numele care nu se mai regăsește în ediția cu numărul patru este cel al tânărului afacerist-fenomen din Silicon Valley, . Acesta a jucat rolul investitorului un singur sezon, cel anterior.

Răzvan Raț, surpriza de la PRO TV

Fotbalistul Răzvan Raț este una din cele mai mari surprize de la Imperiul Leilor, dacă nu chiar cea mai mare din acest sezon. Mulți îl cunosc pentru timpul pe care și l-a dedicat fotbalului. Doar că, astăzi, fostul sportiv rulează câteva afaceri, fapt pentru care a fost cooptat în . Acesta activează în domeniul imobiliarelor și în tehnologie. De asemenea, a avut câteva business-uri și în Ucraina. Despre legătura sa cu țara aflată în război, Răzvan a vorbit, la un moment dat,

„Eu am casă în Donețk. Am proprietăți, dar nu am reușit să le mai vizitez din 2013, de când a început conflictul. Nu am mai fost acolo de când m-am transferat de la Șahtior. De proprietățile mele au grijă niște foști angajați. Foștii mei oamenii care mă ajutau în perioada când jucam acolo. Stau acolo sau le vizitează, ca să nu fie vandalizate sua expropriate.

Casa e cea mai valoroasă, a costat două milioane de euro. Cu restul proprietăților practic sunt pe minus cu patru milioane de euro. Trebuia să deschid un sport-bar în incinta parcului din vecinătatea stadionului… Au fost cazuri de exproprieri, dar nu recent. Le-au luat atunci când a plecat o mare parte din populație, în 2014-2015”, a spus Răzvan Raț, noul investitor de la Imperiul Leilor pentru sursa citată.