Cine e Mircea Căpățînă, unul dintre cei 8 investitori de la Imperiul Leilor. Are afaceri de succes

Cine e Mircea Căpățînă, unul dintre cei 8 de la Imperiul Leilor. Are afaceri de succes. Va putea fi urmărit în noul sezon al emisiunii de la Pro TV care se va difuza în curând pe micile ecrane, dar și pe platforma voyo.ro.

Cine e Mircea Căpățînă, unul dintre cei 8 afaceriști de la Imperiul Leilor. Are business-uri importante

Cine e Mircea Căpățînă, unul dintre cei 8 afaceriști de la Imperiul Leilor. Bărbatul este originar din Timișoara, este căsătorit, iar în anul 2006 a terminat Universitatea Politehnica din orașul natal, facultate cu care s-a chinuit destul de mult.

ADVERTISEMENT

Are 34 de ani și s-a mutat în Bucureşti de ceva vreme. A devenit antreprenor în urmă cu 14 ani când a decis să pornească compania Smart Bill. Firma a fost construită alături de doi parteneri care îi sunt prieteni buni, Ioana şi Radu Hassan.

În prezent, compania are 55 de angajaţi şi peste 50.000 de clienţi. În cadrul acestui brand important din România este cofondator și Director de Marketing. De asemenea, afaceristul a încercat de-a lungul vremii și alte business-uri.

ADVERTISEMENT

Pe pagina sa de LinkedIn investitorul de la Pro TV a anunțat că a acceptat provocarea emisiunii, știindu-se că are mai multe domenii de expertiză. Printre acestea se numără vânzările, business modeling, marketing-ul şi strategia de marketing.

„Am acceptat provocarea PRO TV de a fi unul dintre cei 8 investitori din sezonul 4 de la Imperiul Leilor, alături de alți 7 antreprenori și investitori de renume”, a scris Mircea Căpăţînă pe social media.

ADVERTISEMENT

Mircea Căpățînă de la Imperiul Leilor, despre începuturile sale

Mircea Căpățînă de la este pasionat de călătorii, stațiunea preferată de pe litoralul românesc fiind Vama Veche. Omul de afaceri se recomandă drept un om vesel, optimist și care interacționează bine cu oamenii.

Cât despre începuturile sale în domeniul afacerilor, vedeta de la Pro TV a dezvăluit în cadrul unui podcast că nu a fost deloc ușor. De câțiva ani a ales să investească și în criptomonede, după ce a văzut în Tokero un jucător serios, care an de an progresează.

„5 ani i-am consumat învățând, noi ne uitam spre SUA. Am încercat multe, am avut 9 ani în care n-am făcut prea mulți bani, am încercat de toate. Intuitiv, am învățat nevoia pe care o rezolvam în piață.

ADVERTISEMENT

Primul client ne este coleg acum, avea o firmă de Conta în Sibiu. Am apelat să ne învețe cum să concepem pașii. Ne-a ajutat să facem un framework. Prima versiune a fost scrisă de Radu și Ioana (partenerii lui). Avea nu doar funcția, ci și forma.

Anul ăsta avem deja, după primele 5 luni, 43% creștere. Muncim, ne agităm, a crescut și piața. Îmi place că încă ne bucurăm, nu am ajuns la o plafonare. Nu am regrete de niciun fel”, a declarat Mircea Căpățînă, conform .