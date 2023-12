De unde provin sarmalele de la Lidl, de fapt. Se găsesc în magazine gata făcute și sunt adorate de români. Surpriza e cu adevărat mare

De unde provin sarmalele de la Lidl, de fapt. Se găsesc în magazine gata făcute, însă puțini știu ceva despre ele. Surpriza e cu adevărat mare. E cea mai recentă companie care face parte din portofoliul retailerul german.

Unde sunt făcute comercializate la Lidl. Se găsesc pe rafturi zilele astea, doar puțini clienți cunoscut producătorul real. Se vând extrem de repede pentru că au un preț accesibil și pentru toate buzunarele.

Preparatul culinar tradițional poate fi achiziționat cu toată încrederea de la magazin, mai ales dacă sunt gospodine care nu au timp pentru a găti masa de Crăciun. Produsul este realizat din carne de porc și carne de vită.

Compania care le produce se numește Cămara Noastră, producătorul fiind din România. Mai exact, firma este originară din Timișoara, producătorul lăudându-se cu ingrediente de calitate și cu un gust ca la mama acasă.

Printre ingredientele de pe lista sarmalelor de la Lidl se află, pe lângă carne, varza călită cu Kaizer, ceapa, orezul, uleiul de floarea soarelui și pasta de tomate. De asemenea, din rețetă nu lipsesc amestecul de condimente și sarea iodată.

Lidl are peste 200 de produse tradiționale pe rafturi

are prin intermediul brandului Cămara Noastră peste 200 de produse tradiționale românești. Rafturile sunt pline cu preparate din gama care este câștigătoare a premiului Brand of the Year 2020 în competiția TOP 3 ADC.

Brandul a fost constant în top-ul ADC prin intermediul premiilor obținute pentru seria online Bucate ca la carte. Fabrica Transilvania Lactate, unde sunt produse sarmalele delicioase, mai face și iaurturi de bivoliță, zacuscă și multe altele.

„Gama Cămara Noastră cuprinde în prezent peste 200 de produse tradiționale românești realizate împreuna cu unii dintre cei mai buni furnizori locali, ceea ce ne permite să avem nu doar produse cu cel mai bun raport calitate-pret, dar și o comunicare pe masură.

În toate campaniile creative dedicate Cămara Noastră, din ultimii ani, am fost inspirați de cultura și tradițiile autohtone, de aceea, anul acesta, când am vrut să spunem poveștile fabricilor cu care avem parteneriate de lungă durată la nivel local, era firesc să ne găsim inspirația tot în tradiția poporului român, pornind de la obiceiul șezătoarei.

Ideea creativă a campaniei nu doar că retrezește amintirea obiceiurilor românești de altădată, dar devine memorabilă prin povestea expusă într-o manieră unică, prin cântec în ritmuri tradiționale românești împletit cu efecte vizuale 3D, ce surprind perfect autenticitatea fabricilor românești partenere”, a declarat Oana Radu, Marketing Director Lidl România, scrie .