De unde trebuie să cumpărăm alimentele și cum trebuie păstrate și preparate în perioada caniculei. Sfaturile ANSVSA

Într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere termic, cu maxime greu de suportat, alimentația este una extrem de importantă. Dat fiind faptul că riscurile ca alimentația să aibă de suferit din cauza expunerii la temperaturi ridicate, autoritățile vin cu o serie de sfaturi.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis mai multe recomandări pentru această perioadă.

Astfel, populația este îndemnată ca, în perioadele cu temperaturi ridicate, să acorde atenţie modului în care păstrează sau prepară alimentele şi a locurilor de unde le cumpără, pentru a fi evitate toxiinfecțiile alimentare.

De unde trebuie să cumpărăm alimentele în perioada caniculei

Sezonul căldurilor extreme este și cel în care riscul de toxiinfecții alimentare este cel mai ridicat. În acest sens, vine cu o serie de sfaturi extrem de utile pentru cetățeni.

Primul dintre acestea vizează achiziția . Astfel, autoritățile anunță că produsele alimentare trebuie cumpărate numai din locuri sau spaţii înregistrate sau autorizate sanitar veterinar.

E important de știut faptul că niciodată nu trebuie achiziţionate produse alimentare expuse la vânzare în locuri şi condiţii necorespunzătoare (pe stradă, din portbagajul maşinilor etc.) cu atât mai mult în cazul alimentelor uşor perisabile – carne, peşte, ouă, lapte şi produse lactate.

Cum trebuie păstrate alimentele în această perioadă

De asemenea, cetățenii trebuie să ia în considerare temperatura la care trebuie păstrate alimentele ce necesită păstrare la rece, să verifice prospeţimea în momentul achiziţionării şi să nu cumpere alimentele cu miros neplăcut sau având culoarea, consistenţa modificată sau care prezintă mucegai pe suprafaţă.

Aceştia sunt sfătuiţi să nu cumpere produse care poartă indicaţiile ”păstraţi la frigider”, ”păstraţi la rece” sau ”păstraţi în congelator”şi care nu au fost depozitate în condiţii de refrigerare sau congelare.

Este extrem de important ca, imediat după cumpărare, alimentele de origine animală să fie introduse în frigider, unde se păstrează astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din lapte şi ouăle, la o temperatură de refrigerare de preferinţă între 0 – +4 grade C şi separat în funcţie de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -18 grade C.

ANSVSA ca alimentele care urmează a fi depozitate în frigider să fie ambalate separat, iar cele gătite să fie păstrate în recipiente acoperite.

Produsele care au fost decongelate nu trebuie recongelate. Fructele şi legumele trebuie spălate bine înainte de a le depozita în frigider şi înainte de a le consuma.