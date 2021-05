Decizia luată de Cătălin Moroșanu după ce Sergiu a vândut casa cumpărată din donații: „Mi-e milă de copiii lui”

Vestea că Sergiu Ciobotariu, „tăticul călăreț”, a vândut unui interlop casa cumpărată din donațiile sale și ale altor câteva mii de români l-a dezamăgit profund pe Cătălin Moroșanu. Întors în țară după accidentarea suferită la Survivor România, acesta a decis să meargă personal la Iași pentru a-i cere socoteală.

„O să am o discuţie cu el şi o să îl întreb: ”Bă, de ce te-ai întors în sărăcie?” Sunt foarte dezamăgit. Mi-e milă de copiii lui. Poate copiii aveau şansa să crească într-un mediu mai bun ”, a dezvăluit „Moartea din Carpați” într-un interviu acordat recent.

Anul trecut, în plină stare de urgență, tânărul a fost surprins de polițiști în timp ce se deplasa călare spre maternitatea din Iași, unde soția avea să aducă pe lume cel de-al doilea copil. Mii de oameni au fost impresionați până la lacrimi de povestea lui și i-au donat sume uriașe de bani pentru a le oferi micuților un trai cât mai bun.

Cum a reacționat Cătălin Moroșanu la aflarea veștii că Sergiu și-a vândut casa unui interlop

„Când o să mă duc la Iaşi, o să am o discuţie cu el şi o să îl întreb. Bă, de ce te-ai întors în sărăcie? Sunt foarte dezamăgit. Eu aveam semnale că ar vrea să facă chestia asta. Chiar m-a sunat cineva că vreau să cumpăr casa lui Sergiu.

Şi i-am zis cum să cumperi casa lui Sergiu? Nu îţi vând casa lui Sergiu pentru că e luată din donaţii. Una la mână! Banii au fost strânşi din donaţii. Sute de mii de români au pus mână de la mână să îi îndeplinească visul unui om.

Acum ce fac? Îmi bat joc de banii lor? De dorinţa lor de a ajuta pe cineva? Nu am fost de acord să vând casa pentru că trebuia semnătura mea.

În momentul în care am cumpărat imobilul, i-am pus o clauză în contract şi i-am spus că timp de 5 ani nu are voie să înstrăineze imobilul. El nu are voie să înstrăineze bunul respectiv. Acum eu nu ştiu ce tertip financiar a folosit. Poate a închiriat-o sau ceva de genul.

L-am luat dintr-o mahala, nu avea gaze, curent. Nu avea nimic. Stătea într-un bordei, era acoperit cu covoare. Nici măcar nu era făcut din chirpici. Nu avea nimic.

Şi i-am luat o casă cu internet, proprietarul i-a lăsat tot, toată mobilă. Avea şi baie, avea tot. Avea şi în spate o bucată de teren unde putea să priponească şi calul. I-am dat tot.

Sunt dezamăgit, dar asta nu înseamnă că nu vom mai ajuta alţi oameni. Mi-e milă de copiii lui. Poate copiii aveau şansa să crească într-un mediu mai bun, să se ducă la şcoală.

Acolo, în mahalaua aia, la ce şcoală să se ducă? Cine îi primeşte? Copiii ăia ce educaţie vor avea?”, a declarat Cătălin Moroșanu pentru as.ro.

Explicațiile „tăticului călăreț”. De ce a vândut casa cumpărată din donații

Chestionat pe marginea subiectului, Sergiu Ciobotariu a pus decizia de a se întoarce în mahala pe seama dificultăților financiare. Cu trei camere și o bucătărie, casa primită din donațiile a mii de români oferea întregii familii toate condițiile unui trai cel puțin decent.

„Am vândut casa pe care am primit-o, pentru că nu mă mai puteam descurca acolo. Am dat-o cu aceeași sumă, 37.000 de euro. Cu banii, mi-am luat o altă casă și mi-am ajutat frații.

Pe casa în care stau acum am dat peste 20.000 de euro, am acte pe teren, tot. Nu mă puteam descurca acolo”, a mărturisit „tăticul călăreț”.