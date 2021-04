Decizia luată de Simona Pătruleasa, înainte de Paşte. Dezvăluiri exclusive din casa ştiristei de la Kanal D

Simona Pătruleasa (46 ani) aşteaptă cu nerăbdare şi speranţă Sărbătorile de Paşti, pe care le va petrece împreună cu familia. Prezentatoarea Ştirilor Kanal D, din weekend, ne-a dezvăluit că are o relaţie specială cu divinitatea şi nu va lipsi de la Slujba de Înviere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La captul unui an pandemic dificil, pentru întreaga planetă, Simona Pătruleasa mărturiseşte, în exclusivitate, pentru FANATIK, că optimismul a ajutat-o să depăşească perioada complicată resimţită de milioane de oameni.

Sărbătorile Pascale reprezintă momentul reunirii întregii familii, iar vedeta recunoaşte că este mult mai relaxată de când bunicii fiicei sale s-au vaccinat pentru Covid-19. Ştirista a decis să meargă la Slujba de Inviere, la fel cum a făcut în fiecare an, şi va respecta restricţiile impuse de autorităţi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Încerc să văd partea plină a paharului întotdeauna, sunt un om optimist și sper să revenim cu toții la viețile noastre așa cum erau înainte de pandemie. Pentru noi perioada asta nu a fost atât de dificil de trecut pentru că obișnuiam să petrecem mult timp împreună, în familie. Acum suntem puțin mai relaxați pentru că bunicii s-au vaccinat. Ne este dor de normalitate, dar suntem recunoscători că am trecut cu bine până acum de această perioada dificilă.

Chiar dacă este al doilea an consecutiv când trăim altfel, Sărbătorile Pascale pentru noi sunt foarte importante și le trăim în tihnă alături de cei dragi, bucurându-ne că suntem sănătoși. Vom merge la slujba de Înviere cu măști, păstrând distanțarea socială, însă important este că putem să ne bucurăm de Învierea Domnului. Nu renunțam la nimic din ceea ce făceam în această perioadă, înainte de pandemie. Vom respecta regulile, vom fi atenți si vom merge să luăm Lumina Sfântă.

ADVERTISEMENT

Simona Pătruleasa, răsfăţată de Paşte cu bucate pregătite de mamă şi de soacră

Sărbătorile au fost și sunt foarte frumoase. Stăm cu toții la masa de Paște, gustăm din bucățele tradiționale făcute de mâinile mamelor noastre. Este o emoție pe care o trăiesc de fiecare dată și, cu trecerea anilor, parcă devine din ce în ce mai intensă. Mamele noastre se ocupă de bucatele de Paște și nu ne lipsesc cozonacul, pasca și celelalte preparate tradiționale. Eu și Ingrid avem grijă să decorăm casa ca să intrăm în atmosfera acestei Sfinte Sărbători.”, ne-a declarat Simona Pătruleasa.

Întrebată dacă respectă tradiţia legendarului iepuraş de Paşte, prezentatoarea TV ne-a spus că, deşi fiica sa, Ingrid, este deja o domnişoară, îi place să-i insufle bucuria de a aprecia şi cele mai simple lucruri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Care este prima amintire din copilărie ce-i vine în minte Simonei Pătruleasa atunci când se gândeşte la sărbătoarea Paştelui? “Îmi aduc aminte că, de Paște, mama ne lua haine noi și ne îmbraca aproape identic pe mine și pe fratele meu, deși nu suntem gemeni. 🙂 Dar nu ne deranja. Eram atât de fericiți că ne înnoiam de Paște și abia așteptam bunătățile gătite de mama!”, povesteşte aceasta.

Când vine vorba de lecţia iertării, vedeta de la Kanal D recunoaşte că nu a fost nevoită să o înveţe. Nu există persoane în jurul său care să-i pună la încercare capacitatea de a ierta şi spune că a preferat întotdeauna să nu-şi încarce sufletul cu lucruri inutile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Nu există persoane pe care să fiu atât de supărată, indiferent de ce au făcut. Doar Dumnezeu poate să ierte, eu pot să uit. Nu-mi încarc sufletul cu lucruri inutile.”, ne spune frumoasa Simona Pătruleasa.

Simona Pătruleasa, despre momentul în care a simțit, cu adevărat, mâna Lui Dumnezeu pe umăr

Mamă a unei fetiţe în vârstă de 9 ani şi jumătate, ştirista de la Kanal D mărturiseşte că are “o comunicare aparte cu Dumnezeu”, pe care a dobândit-o în momentul în care a primit vestea că este însărcinată.

ADVERTISEMENT

“Cea mai puternică legătură cu divinitatea am simțit-o atunci când mă rugăm să reușesc să devin mamă. Când am aflat că o voi avea pe Ingrid am trăit o perioadă de fericire pe care nu pot să o descriu în cuvinte.”, ne-a dezvăluit Simona Pătruleasa.

ADVERTISEMENT Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Simona Patruleasa (@simonapatruleasaivanof)

Simona Pătruleasa este căsătorită, din 2018, cu omul de afaceri Sabin Ivanof, împreună cu care o are pe frumoasa Ingrid.