Robert Niță, adevărul despre Survivor România. Ce daune uriașe plătesc concurenții și câți bani încasează: ”Nu m-aș mai duce pentru un milion de euro”

Robert Niță a fost la Survivor România în 2022. Coleg cu Elena Chiriac și cu Alex Delea, câștigătorul sezonului, fostul fotbalist a fost eliminat după ce nu a reușit să obțină voturile necesare pentru a continua competiția.

Robert Niță, despre Survivor România: ”În primele 12 zile, am mâncat 9 linguri de orez în total”

Chiar dacă a fost Robert Niță spunea, la acea vreme, că nu regretă deloc ieșirea prematură de la Survivor România. Explica el, pe atunci, că accidentările suferite și imposibilitatea de a se recupera l-au făcut să îl doară fiecare bucățică a corpului.

”Vai ce foame am făcut. Vai de capul meu… În primele 12 zile am mâncat 9 linguri de orez. În total! Rase (nu cu vârf, n. red.). Reziști, ce să faci?! Leșini, îți dau ăia două palme și te trezești. Ce să faci?”, povestește Robert Niță în show-ul găzduit de jurnalistul Horia Ivanovici, sub privirile șocate ale acestuia.

”Ne băteau ăia, noi am avut o echipă de trompete… Eram bătrâni, grași, fetele și ele. Una cânta, alta… Ne-au bătut… Păi eram eu, peste 40, Zmărăndescu, peste 40, CRBL peste 40, bătrâni. Ăia (Războinicii, n. red.), 20 de ani, body-building… Ne-au rupt!

Primul joc a fost pentru foc și pentru acoperiș! Și am pierdut. Și am stat în întuneric nu știu câte zile. Acoperiș nu, foc nu, se întuneca la 7.00. (…) Și te mai și tratează ăia frumos. Vine câte un din-ăla care nu are nicio legătură cu Faimoșii și bate cu piciorul în cartonul ăla pe care dormi. Și face: `Haideți, băi!`.

Nu am regretat că m-am dus. E o mare experiență de viață. Iar acolo m-am apropiat de Dumnezeu. Mă rugam și dimineața, mă rugam și seara. (…) Babi (bunica lui care decedase, n. red.), Părintele, Isuse Hristoase, aveți grijă de mine! Să nu îmi fie foame, să nu îmi fie dor”, a povestit rapidistul Robert Niță în emisiunea Ediție Specială de FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță, ofertat pentru Survivor All Stars

Chiar dacă i-a fost și a petrecut destul de puțin timp în jungla din Republica Dominicană, Robert Niță a fost suficient de apreciat pentru a primi oferta să apară și în acest sezon al show-ului. Doar că, spune el, a refuzat categoric să se implice la Survivor All Stars.

”Nu m-aș mai duce pentru un milion de euro. Nu m-aș mai duce. Și eu nu sunt un bogat! Dar îți dau cuvântul meu de onoare. Se zice că orice lucru are un preț, dar eu nu m-al duce. Să nu știi nimic de ai tăi, să nu îți dea ăia să mănânci. Singurul lucru pe care îl ai acolo este apa. Atât.

Nu știi ce e în lume, nu știi ce e acasă. Și vezi cum te tratează! Ca pe un prizonier, sclav. Să te înrăiască. Plus șerpăria care e. (…) Am avut ofertă să mă duc la All Stars”, a mai povestit rapidistul Robert Niță.

Ce daune plătesc concurenții Survivor România dacă abandonează competiția

Horia Ivanovici, impresionat de cele povestite de Robert Niță, a fost curios dacă oamenii implicați în Survivor România au cedat. ”Și au clacat, au fost care au plâns”, a întrebat jurnalistul, gazda show-ului FANATIK SUPERLIGA.

”Da… Fetele plângeau. Și băieții plângeau! Și eu am plâns. Am plâns de am rupt. Ăștia se dau toți cocoși când ies de acolo. Dar când îi vezi acolo, bocesc de… Eu nu am văzut om să plângă cinci, șase zile încontinuu.

Tonciu a plâns acolo non-stop. De când am pășit pe insulă până a plecat. Două săptămâni, cred. După fetița ei… (…) Și știi că ai clauză, dacă ceri să renunți sau alea… 100.000 de euro! (…)

Eu am luat bine (financiar, n. red.). Se plătește săptămânal. Onorariile erau între 3.000 și 8-9.000 (euro, n.red.), în funcție de cât ești de cunoscut. Dar e greu, dar nu m-aș mai duce. Pe mine m-a iubit lumea. Eu am stat puțin pentru că m-am accidentat. Atunci am fost supărat. Mi-a dat unul peste gât cu un lemn di-ăla și m-a luat cervicala, m-au luat toate. Plus alte probleme de sănătate”, a mai povestit Robert Niță.

