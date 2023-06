Decizie explozivă: notele informative redactate la Securitate, după indicațiile lui Traian Băsescu, nu sunt ”turnătorie”

Traian Băsescu nu poate fi tras la răspundere pentru notele informative pe care le-a dat Securității, dar pe care nu le-a semnat cu propria mână. Decizia apare în motivarea Tribunalului București, la finalul procesului în care omul de afaceri George Pădure îi solicita fostului președinte despăgubiri de 500.000 de euro, pe motiv că l-ar fi turnat la Securitate.

Judecătorii au vrut să afle dacă susținerile din notele informative îi aparțin lui Traian Băsescu

Magistrații au considerat cererea fostului primar al sectorului 1 reprezintă o cauză distinctă, în care ”nu se urmărește stabilirea calității pârâtului de colaborator al Securității, (…) ci existența unei fapte care să îl fi prejudiciat pe reclamant sub aspectul vătămărilor”. În fapt, cele două pagini care conțin informații despre George Pădure sunt redactate pe baza unor presupuse declarații oferite unui ofițer al Securității de sursa ”Traian”, însă cel care le semnează este angajatul instituției, nu informatorul.

ADVERTISEMENT

Totuși, instanța doar a consemnat decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a stabilit că Traian Băsescu a avut calitate de , dar a decis să nu țină cont de ea, în contextul special al unor note informative redactate de altcineva decât fostul președinte al României.

Instanța: ”Relatările pot fi caracterizate prin subiectivism”

”Curtea se mărgineşte să arate că, ţinând cont de specificul contextului politico-istoric în care au fost consemnate, relatările verbale pot fi caracterizate prin subiectivism, arbitrariu şi uneori simulare, iar acestea pot genera un conţinut vag, neclar, incert, neverosimil, fictiv şi inutil, astfel, cauzei privind constatarea calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, în situaţia în care instanţa judecătorească îşi formează convingerea exclusiv prin aprecierea unor asemenea documente, există riscul ca orice îndoială să poată fi interpretată împotriva persoanei verificate, iar aparenţa să fie considerată relevantă”, se mai arată în motivarea Tribunalului București.

În plus, mai spun judecătorii, documentele reprezentate de relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității nu pot fi reținute ca probe directe în defavoarea lui Traian Băsescu, în condițiile în care acesta se află în imposibilitatea de a le combate. Iar în acest caz, explică magistrații, instanța judecătorească ar putea ajunge la concluzii ”contrare eficacității justiției”, ce ar duce la apariția unor erori judiciare.

ADVERTISEMENT

George Pădure a scris o carte despre cum îl urmărea Traian Băsescu, în Belgia

George Pădure a inițiat o acțiune civilă împotriva lui Traian Băsescu în anul 2020, la puțin timp după ce și-a lansat un roman autobiografic intitulat ”O viață cât zece – și cum m-a urmărit Traian Băsescu”.

Potrivit cererii de chemare în judecată, George Pădure a fost filat de angajații Securității în perioada anilor ’80, după ce a fugit din țară și s-a stabilit în Belgia. După anul 1987, când Traian Băsescu a devenit reprezentant Navrom în portul Anvers, Pădure a fost suspectat că este belgiene.

ADVERTISEMENT

”În Belgia, informatorul care se ocupa de mine, domnul Traian Băsescu, prin tot soiul de încercări și provocări, a căutat să-mi devină prieten. Nu l-am acceptat în rândul prietenilor mei, dar nici nu reușeam să scap de filajul și de urmărirea lui”, spunea George Pădure.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri spune că filajul a devenit permanent și i-a produs o stare de teamă. Băsescu ar fi fost cel care a propus ca Pădure să fie trecut pe lista cetățenilor indezirabili, lucru care ar fi dus la arestarea lui, dacă evenimentele din decembrie 1989 nu s-ar fi produs.

Nota informativă din dosarul de la CNSAS este datată 25.09.1989, și este tehnoredactată și prelucrată de un agent al Securității.

Traian Băsescu a anunțat că dacă Pădure are vreo dovadă, el se retrage din viața publică

În cadrul procesului a fost invocată și o confruntare dintre Traian Băsescu și George Pădure, în contextul alegerilor pentru Primăria Generală, în anul 2000, în care fostul președinte al României a negat cu vehemență că a scris vreo notă informativă despre rivalul său. El a spus atunci că, dacă există dovezi legate de acest lucru, va părăsi viața publică. Instanța a considerat că această probă nu este utilă soluționării cauzei.

George Pădure a contestat soluția Tribunalului București, iar dosarul va fi reluat la Curtea de Apel, însă primul termen nu a fost încă stabilit.

George Pădure: ”Merg până la CEDO cu Traian Băsescu”

Contactat de FANATIK, George Pădure a declarat că va merge cu procesul până la CEDO, în cazul în care judecătorii nu-i vor da câștig de cauză. De asemenea, el a lăsat să se înțeleagă că Băsescu este protejat de justiția din România.

”Sunt 400 de motive pe care poate să le scoată cineva ca să-l apere pe Băsescu. Noi am făcut apel și așteptăm… Dacă nu, vom continua și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Iar CEDO ne va da dreptate, 100%. Sigur că nu are dreptate, dar nu am ce să fac. Este fostul președinte al României, mă lupt cu el”, a declarat George Pădure pentru FANATIK.

Traian Băsescu nu a putut fi contactat până la momentul publicării prezentului articol.