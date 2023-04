Decizie finală a Curții Supreme: Cristi Danileț se întoarce în magistratură. A câștigat trei procese împotriva Inspecției Judiciare

Cristi Danileț a anunțat, luni seara, că a câștigat, la Înalta Curte de Casație şi Justiție, al treilea proces cu CSM privind excluderea sa din magistratură. Astfel, el urmează să revină în funcţia de judecător la Tribunalul Cluj.

Cristi Danileț revine în magistratură. Judecătorul a câștigat trei procese împotriva Inspecției Judiciare

După aproape doi ani și jumătate de când a fost exclus din magistratură, (CSM).

Într-o postare pe pagina sa de , Danileț dezvăluie că a câştigat, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al treilea proces cu CSM privind excluderea sa din magistratură. De notat că verdictul ICCJ este final și definitiv.

”Azi (n.r. luni, 24 aprilie) am câștigat și cel de al treilea dosar făcut de către Inspecția Judiciară în care am fost sancționat de CSM cu excluderea din magistratură. S-a constatat de către curtea supremă că nu meritam excluderea, ci doar o reducere a salariului. Am fost suspendat din funcție din data de 13 dec 2021 până azi, 24 aprilie 2023.

Soluția de revenirea a mea în magistratură e definitivă. Mulțumesc colegilor judecători și procurori care m-au susținut financiar în această perioadă cruntă pentru mine! Mulțumesc prietenilor din mediul fizic și urmăritorilor din online care mi-au fost alături cu ieșiri publice și cu suport moral – a contat enorm!”, a scris Dănileț pe site-ul de socializare.

Cristi Danileț, exclus de trei ori din magistratură de către CSM

Reamintim că judecătorul Cristi Danileţ, magistrat la Tribunalul Cluj, a fost exclus din magistratură de CSM în decembrie 2021. Motivul: o serie de manifestări pe care le-ar fi avut pe mai multe reţele de social-media.

Peste doar câteva luni, în mai 2022, cei de la Consiliul Superior al Magistraturii îl excludeau din nou din magistratură pe Cristi Danileț. Acesta era acuzat că a făcut politică prin participarea la activitatea unor ONG-uri din care făcea parte.

În fine, în iulie 2022, același Danileț era exclus pentru a treia oară din magistratură de către Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară, cu majoritate de voturi. Motivul: exercitarea funcției cu gravă neglijență.

În aceste cazuri amintite, judecătorul Cristi Danileț a câștigat definitiv în instanță. El se poate întoarce acum în magistratură. De subliniat că şi-au terminat între timp mandatul. De asemenea, şeful Inspecţiei Judiciare, instituţia care a întocmit rapoartele de sancţionare, a ieşit și el din sistem.