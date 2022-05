Cristi Danileț, exclus a doua oară din magistratură. Judecătorul respinge concluziile CSM

În comunicatul de presă remis de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se arată că judecătorul Cristi Danileț a fost exclus din magistratură pentru pentru activitate politică.

Cristi Danileț, exclus din magistratură și anul trecut

La 13 decembrie 2021, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM anunța prima excludere din magistratură a judecătorului . La acea vreme, decizia era luată pe fondul manifestărilor pe care magistratul de la Tribunalul Cluj le-ar fi avut pe mai multe reţele de socializare.

Danileţ susţinea la acea vrema că excluderea din magistratură a fost decisă de CSM din cauza unor filmuleţe publicate pe Tik Tok. El sublinia că cele două videoclipuri nu au legătură cu justiţia şi profesia de magistrat, ci se refereau la viaţa privată.

În 14 decembrie 2021, adopta hotărâre privind suspendarea judecătorului până la finalizarea dosarului deschis pentru excluderea lui Danileţ.

Judecătorul a declarat pentru că soluția dată pentru prima excludere din decembrie 2021 nu i-a fost nici comunicată până azi de CSM. Asta s-ar fi întâmplat deși termenul legal era de 20 de zile. ”Acest lucru înseamnă că nu am putut comunica soluția la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în tot acest timp am fost suspendat din activitatea de magistrat”, a spus Danileț.

Explicațiile CSM despre excluderea lui Danileț

Revenind la decizia de azi, CSM a transmis: „Cu majoritate, admite acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva domnului Danileţ Cristi Vasilică – judecător în cadrul Tribunalului Cluj pentru abaterea disciplinară prevăzută de art.99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată constând în încălcarea interdicției de a face parte din formațiuni politice și pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată.

În baza art.100 lit.e) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplică domnului Danileţ Cristi Vasilică – judecător în cadrul Tribunalului Cluj, sancţiunea disciplinară constând în „excluderea din magistratură” pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.99 lit. b) și d) din acelaşi act normativ.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cu opinie separată în sensul respingerii în totalitate a acţiunii disciplinare formulate de Inspecţia Judiciară împotriva domnului Danileţ Cristi Vasilică – judecător în cadrul Tribunalului Cluj pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.99 lit. b) și d) din Legea nr. nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, ca neîntemeiate.”

Replica judecătorului exclus a venit pe Facebook

În replică, Danileț a postat un mesaj pe și a respins acuzațiile care stau la baza excluderii sale din : „Azi, CSM a decis să mă sancționeze cu excluderea din magistratură (a doua, după cea din decembrie pentru filmulețele pe tiktok) pentru că:

– fac parte dintr-o formațiune politică, lucru interzis magistraților, întrucât eu sunt membru în două ONG-uri care au dat comunicate prin care criticau activitatea partidelor de guvernământ, deși m-am abținut de la vot in cazul emiterii acelor comunicate, nu le-am semnat, nu le-am difuzat si cu toate că am arătat ca nu CSM e competent să stabilească ce este o formațiune politică, ci legea, care pune în această categorie doar „partidele politice” , „aliantele electorale”, „aliantele politice” si „ONG-urile care reprezinta minorități și candideaza la alegeri”, ceea ce nu este cazul in speță;

-am participat la acțiuni politice, lucru interzis magistraților, prin faptul că am scris un articol științific despre educație publicat de unul dintre cele două ONG-uri și pentru că am participat la o întâlnire nepublică a membrilor unuia dintre cele două ONG-uri declarat „formațiune politică” de către CSM.

Pentru cine nu știe: cele două ONG-uri sunt înființate legal, de către un judecator, ca asociatii neguvernamentale, apolitice si nonprofit. Unul se ocupa de educatia juridică, celălalt de promovarea culturii europene. Nimeni nu a cerut desființarea lor vreodată pentru că și-ar fi incalcat statutul propriu.”