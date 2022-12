Declarația pe care trebuie să o depui pentru a plăti prețul plafonat la energie electrică. Unde o găsești și cum trebuie completată

Guvernul a mai ridicat o minge a fileu furnizorilor de energie, printr-o lege ambiguă care poate fi interpretată în mai multe moduri.

Cum arată declarația pentru plafonarea prețului la energie

În mod normal, prin litera legii, toți românii vor fi obligați să completeze o cerere către furnizor pentru a-i transmite acestuia că doresc plafonarea prețului la energie. Practic, măsura e gândită pentru a-i face pe cei care dețin mai multe locuințe să aleagă o singură adresă de ”plafonare”, însă confuzia iscată e generală.

”În aceste condiții apare absurditatea ca Legea să oblige 9 milioane de consumatori în decurs de 15 zile, în această perioadă de sărbători să alerge și să depună adrese și declarații la furnizor”, explica Dumitru Chisăliță, președintele asociației Energia Inteligentă.

”Modul în care a fost scrisă această lege duce la o măsură hilară. Această situație determină necesitatea ca un furnizor să acorde aceste plafonări și să-și recupereze banii de la stat exclusiv în situația în care se asigură că clientul casnic beneficiază o singură data de preț plafonat la un singur loc de consum.

În aceste condiții furnizorul trebuie să fie informat și să primească o declarație pe proprie răspundere că acesta are un singur loc de consum unde va beneficia de preț plafonat și care este acela și să declare tot pe proprie răspundere că nu are un alt loc de consum unde poate beneficia de preț plafonat sub 1.3 lei/kWh”, a completat specialistul.

deși nu au făcut-o în totalitate. Pe scurt, ANRE a transmis că doar cei 1.3 milioane de români care au mai multe adrese sau locuințe trebuie să completeze declarația, nu toți cei 9 milioane de consumatori de la nivel național. Doar că, așa cum și Dumitru Chisăliță a explicat, legea e interpretabilă și poate fi folosită de furnizor în folosul său.

necompensate, românii ar trebui să completeze cererea pusă la dispoziție pe site-ul oficial al ANRE și să o trimită furnizorului.

Documentul poate fi descărcat de pe site-ul oficial al și conține, în fapt, o cerere și o declarație pe proprie răspundere care atestă că persoana care solicită plafonarea dorește plafonarea pe adresa X, drept singură adresă unde poate beneficia de acest artificiu. Mai mult, există cazurile speciale în care persoana beneficiază de reduceri pentru că ar avea mai mult de trei copii, aparatură medicală sau alte situații specificate.

Iată cum e cererea pusă la dispoziție de ANRE:

CERERE privind aplicarea prețului final facturat plafonat pentru energia electrică consumată conform art. 1 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 27/2022, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 357/2022

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………, cu domiciliul în …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….……………………, legitimat/legitimată cu ……………. seria ……… nr. ……………………………., eliberat de …………………………………… CNP …………………………………………………….., cod client ………………………………….. POD ………………………………………. vă solicit aplicarea prețului final facturat plafonat pentru energia electrică consumată la adresa ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. conform prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 27/2022, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 357/2022.

Anexez declarația pe propria răspundere privind încadrarea în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 27/2022, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 357/2022.

Data

Semnătura

………………………………..

Către …………………………………………………………………………………………………………….

(se va completa denumirea completă a furnizorului de energie electrică)

Totodată, oamenii au acum la dispoziție și declarația pe propria răspundere, care arată astfel:

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind încadrarea în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 27/2022, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 357/2022

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………, cu domiciliul în …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….……………………, legitimat/legitimată cu ……………. seria ……… nr. ……………………………., eliberat de …………………………………… CNP …………………………………………………….., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că (se bifează una dintre cele două adrese):

la adresa de domiciliu

la adresa de reședință: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

mă încadrez în cel puțin una dintre următoarele situații prevăzute de O.U.G. nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 357/2022 (se bifează situația/situațiile aplicabile):

se utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor

am în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, care urmează o formă de învățământ. mă încadrez în categoria familiilor monoparentale care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani, care urmează o formă de învățământ

Data

Semnătura

………………………………..