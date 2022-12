Declarația pentru plafonarea prețului la energie electrică în cazul celor cu mai multe locuri de consum, eliminată de Guvern

Prin această măsură se va elimina obligația clienților casnici care au mai multe locuri de consum să depună această declarație pentru a beneficia de un preț plafonat la energie electrică.

Va fi eliminată declarația pentru plafonarea prețului la energie

Potrivit în nota de fundamentare a proiectului e menționat că se propune abrogarea Art. 1 alin 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, urmând a se elimina ”obligaţia clienţilor casnici care au locuri de consum la domiciliu şi la reşedinţă de a depune declaraţii privind locul de consum la care beneficiază de preţ plafonat”.

atunci când a stabilit necesitatea declarației pe proprie răspundere pentru a beneficia de un preț plafonat la curent electric, în special în cazul acelor oameni care au mai multe locuri de consum pe același nume.

Peste noapte, nimeni nu a mai înțeles cine trebuie să depună, sau nu, această declarație. Dacă ANRE dădea asigurări că ”doar” 1 milion de români ar trebui să urmeze acest pas, fiind vorba de cei care au mai multe locuri de consum, alți specialiști arătau că legea e interpretabilă și furnizorii vor profita de ea

”În aceste condiții apare absurditatea ca Legea să oblige 9 milioane de consumatori în decurs de 15 zile, în această perioadă de sărbători să alerge și să depună adrese și declarații la furnizor. Modul în care a fost scrisă această lege duce la o măsură hilară.

Această situație determină necesitatea ca un furnizor să acorde aceste plafonări și să-și recupereze banii de la stat exclusiv în situația în care se asigură că clientul casnic beneficiază o singură data de preț plafonat la un singur loc de consum.

În aceste condiții furnizorul trebuie să fie informat și să primească o declarație pe proprie răspundere că acesta are un singur loc de consum unde va beneficia de preț plafonat și care este acela și să declare tot pe proprie răspundere că nu are un alt loc de consum unde poate beneficia de preț plafonat sub 1.3 lei/kWh”, explica Dumitru Chisăliță, președintele asociației Energia Inteligentă.

Degeaba au încercat ulterior guvernanții să transmită oamenilor că nu e nevoie de declarație în cazul în care au un singur loc de consum, haosul generalizat fiind deja instaurat.

În cele din urmă guvernanții au decis să renunțe la această ”faimoasă” declarație pentru plafonarea prețului la energie electrică, însă rămâne de văzut care vor fi efectele în piață și cine va beneficia, în cele din urmă, de plafonarea acestor prețuri la curent electric în iarna anului 2022.