Emmanuel Macron, avertisment înfiorător: „Dacă Rusia câştigă în Ucraina, care va fi securitatea României sau Moldovei?”

Preşedintele francez , într-un interviu publicat, joi, de The Economist. Liderul Franței a vorbit despre ce s-ar putea întâmpla dacă Rusia își va atinge obiectivele.

Avertismentul dur al lui Emmanuel Macron. Ce s-ar întâmpla dacă Rusia câștigă războiul

Macron a transmis un avertisment înfiorător, luând în calcul scenariul potrivit căruia Moscova ar învinge trupele Kievului. Liderul de la Elysee spune că dacă acest lucru se va întâmpla, securitatea țărilor vecine va fi în pericol.

Președintele francez a precizat că nu ar trebui exclusă o trimitere de trupe la sol pe teritoriul Ucrainei, dacă țara agresoare va „străpunge liniile frontului”. Amintim că nu este singura declarație de acest fel făcută de Macron.

În luna februarie, Afirmația a stârnit reacția mai multor state din UE, dar și a SUA, care s-au distanțat de declarațiile lui Macron, potrivit .

„Dacă ruşii se vor duce şi vor străpunge liniile frontului, dacă va exista o cerere ucraineană – nu este cazul în prezent – va trebui să ne punem în mod legitim întrebarea.

Aşa cum am spus, eu nu exclud nimic. Pentru că avem în faţa noastră pe cineva care nu exclude nimic. Am fost fără îndoială prea ezitanţi formulând limitele acţiunilor noastre împotriva cuiva care nu mai are aşa ceva şi care este agresorul”, a declarat Macron, făcând referire la Vladimir Putin.

„Cine poate pretinde că Rusia se va opri aici?”

Totodată, liderul de la Elysee susține că securitatea Europei nu va mai exista dacă Rusia câștigă războiul. Macron sugerează că România, Republica Moldova, Polonia și Lituania ar putea fi în pericol din acest punct de vedere.

„Eu am un obiectiv strategic clar: Rusia nu poate să câştige în Ucraina. Dacă Rusia câştigă în Ucraina, nu vom mai avea securitate în Europa. Cine poate pretinde că Rusia se va opri aici? Care este securitatea altor ţări vecine, Republica Moldova, România, Polonia, Lituania şi atâtor altora?

Şi apoi ce credibilitate vor avea europenii care au cheltuit miliarde? Care au spus că este în joc supravieţuirea continentului şi care nu şi-au dat mijloacele pentru a opri Rusia?”, a adăugat președintele Franței.