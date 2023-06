Deea Maxer a plâns în emisiunea lui Teo Trandafir. Ce s-a întâmplat: „M-a copleșit”

Deea Maxer a făcut noi dezvăluiri după divorțul de Dinu. Și-a deschis sufletul în fața lui Teo Trandafir, fiind invitată în emisiunea acesteia, iar la un moment dat chiar a început să plângă. Ce i se întâmplă de când este împreună cu Robert.

Deea Maxer, în lacrimi după divorțul de Dinu, în emisiunea lui Teo Trandafir

Deea Maxer traversează o perioadă dificilă, dar și frumoasă a vieții sale. În urmă cu două luni, Ulterior, fiecare și-a văzut de viața, iar dansatoarea și-a găsit deja liniștea în brațele unui alt bărbat.

Despre ce se întâmplă acum în viața a vorbit în emisiunea lui Teo Trandafir, difuzată pe Kanal D, unde a fost invitată recent. Însă, emoțiile au copleșit-o pe Deea Maxer și în timp ce prezentatoarea o întrebat cum se simte, a izbucnit în plâns.

„Sunt foarte emoționată, de parcă te-aș vedea pentru prima dată. Nu știu de ce. În primul rând, în momentul în care te-am văzut mi-am amintit de momentul tău cu Maia (n.red. – fiica lui Teo Trandafir), de la ziua ta.

Pentru mine a fost un moment emoționant. Și în al doilea rând, pentru că ești un om cu o energie extraordinară, care pe mine acum m-a copleșit”, a afirmat Deea Maxer, cu lacrimi în ochi, citată de

„Oamenii îmi scriu lucrul ăsta și mă afectează”

Ulterior, Deea Maxer și-a stăpânit emoțiile. Vedeta a mărturisit că ea este cea care și-a dorit să divorțeze, iar apoi i-au scris mai multe femei pentru a-i cere sfaturi și a afla cum a avut curajul să plece din căsnicia în care nu se mai regăsea.

„N-am dat niciun sfat și nu încurajez nicidecum un divorț, dar cred că fiecare decide pentru el, la momentul potrivit, ce este mai bun în viață”, a explicat Deea Maxer. Totodată, vedeta se confruntă cu o altă problemă.

În timp ce unii o admiră pentru puterea de a o lua de la capăt, pentru că și-a refăcut viața prea repede după divorț și a adus un alt bărbat în viața celor doi copii pe care îi are cu artistul.

„L-am cunoscut pe Robert, probabil, în al doilea cel mai dificil moment al vieții mele. Gurile rele spun că m-am aruncat cu capul înainte într-o relație care nu o să funcționeze. Oamenii îmi scriu în mesaj lucrul ăsta și mă afectează.

Pentru că le-am permis oamenilor să își dea cu părerea mai mult decât ar trebui. Consider că fiecare dintre noi simte omul și ia hotărârile despre cum consideră, spre binele, bineînțeles, și al copiilor săi. Ceea ce și eu am făcut. Când l-am cunoscut pe Robert, am simțit că și-a câștigat, în timp, dreptul de a fi aproape de copiii mei”, a spus Deea Maxer.

Totodată, ea este sigură de relația cu Robert Drilea. Speră să se mute împreună în curând și deja i-a cunoscut întreaga familie. „Robert nu știa că sunt persoană publică, nu cunoștea numele de Maxer. E ciudat pentru el, cât și pentru familia lui.

Eu știu ce simte o mamă. Știu ce simte mama când se scriu lucruri. I-am cunoscut și părinții, și bunicile. Am fost la bunica la Piatra Neamț. Am cunoscut o familie extraordinară. Le mulțumesc foarte mult că m-au primit cu brațele deschise”, a mai povestit Deea Maxer.