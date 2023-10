Deea Maxer are motive de fericire, la mai bine de șase luni de la divorț: “M-am trezit cu o veste atât de frumoasă”

La mai bine de șase luni de la divorțul de Dinu Maxer, Deea are motive de fericire. Vedeta a împărtășit cu fanii vestea bună pe care a primit-o încă de la primele ore ale zilei.

Deea Maxer, motive de fericire la mai bine de șase luni de la divorț. Ce veste a primit vedeta

La mai bine de jumătate de an de când , cu care are doi copii, Deea Maxer se bucură de o perioadă foarte bună din viața ei. Are o relație de mai bine de cinci luni, iar în plan profesional totul merge foarte bine.

Vedeta a ținut să împărtășească cu urmăritorii de pe rețelele sociale vestea bună pe care a primit-o recent. Aceasta are legătură cu afacerea ei cu cosmetice.

Astfel, ea și echipa ei au reușit să ajungă la locul 28 pe țară. Fosta soție a lui Dinu Maxer a ținut să le mulțumească tuturor pentru această performanță, inclusiv echipei și comunității sale.

“M-am trezit și m-am trezit cu o veste atât de frumoasă, s-a postat topul directorilor și am observat că eu și echipa mea suntem pe locul 28 pe țară.

Vă mulțumesc tuturor clientelor și comunității mele de aici. Este rezultatul lunii septembrie și visăm la un loc mult mai fruntaș de atât pentru că suntem niște luptătoare”, a spus Deea Maxer pe .

Ce planuri de viitor au Deea Maxer și iubitul ei

După divorțul de Dinu Maxer, , cu care este împreună de câteva luni. Vedeta este foarte fericită alături de partenerul ei și au planuri serioase de viitor împreună.

În acest moment, este prea devreme pentru a se gândi să-și întemeieze o familie, așa că vor lăsa timpul să decidă cum vor sta lucrurile. Până atunci, cei doi se vor dedica relației pe care o au de aproape jumătate de an.

Este devreme să vorbim despre detalii de genul acesta în mod public, însă ca orice cuplu care se dedică relației, ca orice parteneri care își doresc un viitor împreună, iar amândoi ne dorim relații serioase, da, am vorbit despre multe legate de viitorul nostru, dar să vedem.

Lăsăm timpul să decidă, avem abia cinci luni împreună, așa că este mult prea devreme să vorbim despre lucruri ca și o căsătorie”, a declarat Deea Maxer pentru .