Deian Sorescu, scandal cu fanii după înfrângerea de la Mioveni: „Nu meriți tricoul lui Dinamo!”. Video

, în etapa a 20-a a Ligii 1, după ce Deian Sorescu a deschis scorul în minutul 63, din penalty, iar în minutul 90 tabela arăta 1-0 pentru echipa antrenată de Mircea Rednic.

Deian Sorescu și colegii s-au dus să-i aplaude pe suporteri la finalul partidei

Sanoh și B. Rusu au punctat pentru gazde în minutele 90+3 din penalty, respectiv, 90+5, iar suporterii nu au mai suportat o nouă umilință suferită de dinamoviți.

După ultimul fluier al arbitrului, care a consfințit al 14-lea eșec al lui Dinamo în acest sezon în Liga 1, jucătorii antrenați de Mircea Rednic s-au dus să-i aplaude pe cei care au făcut deplasarea la Mioveni și au îndurat frigul în tribune.

Suporterii l-au dezbrăcat pe Deian Sorescu și au aruncat tricoul pe gazon

Atacantul Deian Sorescu a avut parte, însă de o primire cel puțin ostilă. El a fost înjurat de suporterii prezenți în tribune, chiar la marginea gazonului, după care a fost dezbrăcat de tricou. „Dă-l jos, nu-l meriți!”, i-au spus suporterii, care au aruncat tricoul pe gazon, conform imaginilor surprinse de .

Sorescu nu a răspuns fanilor supărați, s-a dus să-și recupereze tricoul, după care și-a îndemnați colegii de echipă să se ducă la cabine. În acele momente, antrenorul Mircea Rednic era pe banca de rezerve un muinte al deznădejdii.

Deian Sorescu înțelege frustrarea suporterilor dinamoviști

Atacantul dinamovist a explicat cum au decurs lucrurile. „M-au chemat să vorbesc și m-au tras de tricou și l-au dat jos. Le înțeleg această frustrare, sunt obișnuiți ca Dinamo să fie acolo sus și să nu facă asemenea greșeli.

Îmi găsesc greu cuvintele, nu știu ce să zic. Am încetat să mă mai uit la celelalte meciuri, important este ce facem noi”, a spus Sorescu.

Jucătorul dinamovist s-a referit și la partida cu CS Mioveni. „Am venit după o victorie, aveam alt moral. Aveam încredere în noi că putem să luăm cele 3 puncte și astăzi. Am luptat dar, la fel ca în meciurile trecute, am luat golurile pe final.

În timpul meciului stau și mă uit la tabelă, în minutul 85 încep să tremur. Cu siguranță cei din staff se vor ocupa de acest lucru. E păcat și dureros, aveam meciul în mână și nu puteam pleca altfel de aici decât cu cele 3 puncte. Din păcate, greșelile ne-au costat”, a declarat Deian Sorescu la finalul partidei.

Deian Sorescu poate pleca de la Dinamo, dacă va veni o ofertă bună la club

Atacantul are șanse mari să nu mai continue la Dinamo din iarnă, și , din etapa a 21-a a Ligii 1, programat pe 20 decembrie, în cazul în care clubul primește o ofertă bună pentru el.

„Nu știu dacă sunt oferte acum. La club nu a venit nicio ofertă oficială. Există interes. E un jucător bun. Suma e de 1 milion de euro și 20% dintr-un viitor. Merită banii ăștia. E jucător polivalent. Poate juca fundaș dreapta, mijlocaș dreapta și mijlocaș stânga.

El are un contract foarte bun aici și merită banii. E cel mai bine plătit jucător de la noi. El nu trebuie să fie afectat dacă nu se transferă. Trebuie să joace în continuare.

Nu mi-aș dori să meargă în Liga 1. Echipa are nevoie de Deian Sorescu dar vreau să fie prezent, să nu intre doar de dragul de a intra”, a declarat Mircea Rednic înaintea meciului de la Mioveni.

Gabriel Torje nu-și găsea cuvintele la finalul meciului de la Mioveni

În ceea ce privește înfrângeerea de la Mioveni, mijlocașul Gabriel Torje a recunoscut că sunt rare momentele în care rămâne fără cuvinte. „Trebuia să gestionăm altfel meciurile. Dacă se terminau în 90 de minute, aveam cu 7 puncte mai mult.

Mi se întâmplă rar să nu-mi găsesc cuvintele, sunt foarte-foarte supărat, dezamăgit că nu mi-am ajutat mai mult echipa. Nu se știe cine va rămâne în ianuarie, dar obiectivul principal e să salvăm Dinamo, pentru cine rămâne. Nu obiective personale. Eu am contract și voi rămâne cât timp voi fi dorit.

Fanii au dreptate, sunt supărați, le-am dat speranțe, apoi facem un lanț de erori și pierdem la ultima fază”, a precizat Torje la final.