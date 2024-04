Delegare controversată la derby-ul CFR Cluj – FCSB! A ieșit scandal mare după meciul direct condus în sezonul regular

Derby-ul CFR Cluj – FCSB se va juca duminică, de la ora 21:00, iar ardelenii se gândesc doar la cele trei puncte. FANATIK a aflat în exclusivitate că șeful CCA merge pe mâna lui Sebastian Colțescu la confruntarea din Gruia, deși au existat controverse la ultimul meci direct.

Delegare controversată la derby-ul CFR Cluj – FCSB! Scandal mare cu Sebastian Colțescu după meciul direct condus în sezonul regular

în etapa trecută, iar toate gândurile ardelenilor se îndreaptă către derby-ul cu FCSB. Kyros Vassaras a luat o decizie în ceea ce privește „centralul” pentru partida din Gruia.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat în exclusivitate că Sebastian Colțescu va arbitra derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB. „Centralul” cu experiență în SuperLiga a condus de la centru și ultima întâlnire directă între cele două formații din fotbalul românesc.

S-a terminat 1-1, însă Sebastian Colțescu a anulat golul lui Florinel Coman, pentru un fault asupra lui Otele. Mihai Stoica a reacționat dur după derby-ul CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, pentru decizia luată de fostul arbitru FIFA.

ADVERTISEMENT

„Trebuie vorbit de ce s-a întâmplat înainte de ce s-a întâmplat la golul lui CFR, că sunt faze alarmante. O intrare brutală la Compagno, iar aşa ceva e la limita cartonaşului galben. E galben! Nu are nicio intenţie să joace mingea.

E fault clar la Ngezana, dar uitaţi-vă ș la faultul lui Mogoş la Compagno. Cum să laşi aşa ceva? Nu are nicio scuză. La faza în care i se anulează lui Coman, și dacă îl atingea Creţu pe Otele nu era fault. Creţu nu-l atinge, chiar simlează Otele.

ADVERTISEMENT

Nu mă interesează ce zic unii şi alţii. Se vede foarte bine. Otele simulează! Duce piciorul şi simulează. Şi dacă nu-l atingea, Crețu a jucat mingea. Unde îl atinge? La ce îl atinge? La tibie? La peroneu? Nu-l atinge! Găman nu are voie să intervină! Nu e fault! Şi dacă l-ar atinge tangenţial, nu e fază la care VAR să intervină să-i spună că ‘Ai greşit. Vino să vezi’.” a spunea Mihai Stoica.

Sebastian Colțescu vine după scandalul de la Rapid

Numele lui . În stenograme ies la iveală și detalii despre o presupusă conversație între arbitrul din SuperLiga și președintele giuleștenilor înaintea derby-ului cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a vorbit despre stenograme la „Suflet de rapidist”. Acționarul de la Rapid București este convins că Daniel Niculae nu a vorbit cu Sebastian Colțescu, iar numele său a fost menționat doar pentru liniștea liderului din galerie.

„Eu nu cred asta (n.r. – că Daniel Niculae a discutat cu Sebastian Colțescu la telefon). Nu am vorbit încă cu el pentru că am fost răcit. Nici n-am fost la birou de câteva zile. Eu personal nu am dubii. Nu cred că a luat legătura și nu cred că e interzis”, spunea Angelescu.