Delia a dezvăluit de ce boală este convinsă că suferă: “Sunt 100% sigură”

Delia este convinsă că suferă de o boală care îi afectează activitățile din viața de zi cu zi. Artista și-a pus singură diagnosticul și toate simptomele ei au legătură cu această afecțiune.

Delia a dezvăluit de ce boală este sigură că suferă. Cum o afectează în fiecare zi

În cadrul unui podcast, Delia a vorbit despre tulburarea sa, care are legătură cu comportamentul hiperactiv. În fiecare seară, artista se uită la mai multe episoade dintr-un serial, chiar și atunci când soțul ei doarme.

ADVERTISEMENT

Din acest motiv, adoarme destul de târziu, însă se simte bine așa. Vedeta spune că are nevoie să facă foarte multe lucruri și că suferă de ADHD (Tulburarea de deficit de atenție si hiperactivitate).

“Acum mă uit la Outlander. Nu credeam că mă agață, m-a agățat. Văd câte patru episoade pe seară, ăsta e motivul pentru care mă culc târziu și mă trezesc mai târziu.

ADVERTISEMENT

Doarme Răzvan lângă mine și eu sunt ‘Încă un episod’. Mie îmi place asta, mi se pare că am mai multă viață. Am ziua la dispoziție când fac ce vreau eu, și mai am și noaptea. Oamenii dorm, dar eu mai fac ceva.

Sunt bolnăvioară, sufăr de ADHD, trebuie să fac foarte multe chestii, altfel nu sunt împlinită sufletește, trebuie să fac multe lucruri”, a spus Delia .

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Delia nu a mers la un control medical pentru a se asigura că, într-adevăr, suferă de ADHD, dar spune că are simptome similare acestei tulburări.

Cântăreața nu se poate odihni noaptea pentru că mereu are nevoie să facă diverse lucruri. În plus, nu are răbdare și ar vrea să meargă la un specialist într-o zi, pentru a-i confirma diagnosticul.

“Cred că timpul petrecut la nani e pierdut și atunci încerc să prelungesc ziua și să mai fac altceva. Eu știu sigur că am, chiar dacă nu m-am dus la niciun psihoterapeut. Sunt 100% sigură, m-am autodiagnosticat, tot ce am citit despre asta duce aici.

ADVERTISEMENT

O să mă duc și o să obțin ștampilă ca să mă credeți. Nu e ca și cum îmi doresc să am, nu sunt cu nimic mai specială, sunt agitată dintotdeauna, nu am răbdare să fac anumite lucruri, nu pot să fac ce nu-mi place”, a continuat ea.

Cum se descurcă Delia la iUmor

, de la Antena 1, încă din primul sezon. Artista a recunoscut că sunt momente în care îi e foarte greu să aibă răbdare în cadrul show-ului.

“Foarte greu am răbdare la iUmor, s-a transformat puțin în rutină. Mai am noroc că mai vin oameni noi și vin cu un vibe nou și te agață în tot felul de chestii, se mai schimbă energiile”, a explicat ea.