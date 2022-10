Delia și-a pierdut telefonul în vârf de munte! Ce a făcut vedeta de la iUmor să își recupereze mobilul

Delia a povestit o întâmplare mai neplăcută prin care a trecut, dar din fericire totul s-a terminat cu bine. Vedete și-a pierdut telefonul în una dintre drumețiile sale pe munte.

Delia și-a pierdut telefonul în vârf de munte!

Din nefericire pentru , această și-a dat seama că îi lipsește telefonul după ce ajunsese acasă.

Vedetă are tot timpul cu ea două telefoane, la fel ca în acest caz, și s-a întâmplat să nu observe dispariția unuia dintre ele pe care îl folosește să facă poze în vacanțele sale.

“Mi-am pierdut telefonul pe munte alaltăieri, pe traseu. Am plecat cu două, m-am întors cu unul. Ieri a trebui să refac același traseu pe care l-am făcut alaltăieri, ca să mă duc să îmi recuperez telefonul pentru că este foarte bun și țin la el. L-am găsit în vârf de munte”, povestește Delia.

Delia a povestit și adevărata aventură prin care a trecut pentru a putea să își recupereze mobilul, despre care a spus că este atașată de el.

Cum a reușit să își recupereze Delia telefonul

Delia a stat să analizeze toate pozele făcute pe munte în cadrul acestui traseu și a încercat să își dea seama care ar fi zona în care este posibil să își fi pierdut telefonul.

După mărirea imaginilor, analiza locurilor în care a fost, și, desigur, urmărirea atentă a pozelor făcute, și-a dat seama unde i-a rămas telefonul. Mobilul acesteia era nicăieri altundeva decât pe vârful unui munte.

De aici până la recuperarea prețiosului dispozitiv a fost doar un pas, pentru că Delia s-a echipată din nou pentru a urca pe munte și a reușit să își găsească mobilul exact acolo unde l-a lăsat.

„Funny a fost că a trebui să dau zoom, să vedem unghiul din care a fost făcută poza, ca să ne dăm seama pe unde am stat, că nu ai cum să îți dai seama de un munte, între ce stânci ai stat, cauți acul în carul cu fân. Am luat fiecare loc la puricat și am comparat pozele”, a mai spus Delia.